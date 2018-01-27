В Омске пассажирский микроавтобус врезался в опору тоннеля

Омская полиция начала проверку по факту ДТП с пассажирским микроавтобусом на улице Калинина.

По предварительным данным, микроавтобус Ford Transit под управлением 56-летнего водителя следовал по маршруту №703 - улица 1 Мая -ТЦ "Мега".

- Двигаясь по улице Калинина, в районе дома №3 водитель не справился с управлением и совершил наезд на опору тоннеля, - сообщили "РГ" в УМВД России по Омской области.

Как стало известно, в момент ДТП в салоне находилось восемь пассажиров. За медицинской помощью обратилась 55-летняя женщина.

В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося. Установлено, что водитель был трезв.