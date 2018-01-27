В Екатеринбурге потушили сильный пожар на рынке

Спасатели справились с сильным пожаром на екатеринбургском рынке: за пять часов они ликвидировали открытое горение. "Сейчас идет проливка и разбор сгоревших конструкций", - рапортует пресс-служба главка МЧС области.

Напомним, вечером загорелся один из павильонов рынка на Металлургов. В здании много торговых точек, и часть из них огнеборцы отстояли, несмотря на большую площадь пожара (650 квадратных метров).

"Для борьбы с пламенем были созданы три боевых участка. Пока одни спасатели тушили очаг пожара, другие работали на кровле здания и на защите другой части павильона от огня", - пояснили в свердловском МЧС.

Мешали работе сильное задымление, горючесть материалов и недостаточное давление в водопроводной сети (позднее эту проблему устранили).

"Пришлось работать на высоте. По периметру здания с помощью бензорезов спасатели вскрывали листы железа и тушили огонь и тлеющий утеплитель. Низкая температура воздуха и вода превращали железную кровлю в каток", - рассказывают спасатели.

В результате пожара никто не пострадал. Его причины выясняются.