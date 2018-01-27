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27.01.2018 21:57
Рубрика: В мире

Слуцкий назвал президента Земана авторитетным европейским политиком

Текст: Юрий Сизов

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий приветствовал переизбрание Милоша Земана президентом Чехии. "Это хорошая новость, поздравляем президента", - выразил он свое отношение к итогам голосования в интервью ТАСС.

Фото: REUTERS/ David W Cerny
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Чешские избиратели, как уже сообщалось, в своем большинстве выразили негативное отношения к избирательной платформе оппонента действующего президента, бывшего руководителя Академии наук Иржи Драгоша. Судя по всему, большей части голосовавших на выборах показалось не очень резонным желание ученого строго следовать национальному возрождению исключительно по чужим рецептам, а главное - в узком фарваторе брюссельских политических рекомендаций.

Глава комитета Госдумы назвал Земана авторитетным и конструктивным европейским политиком. Он напомнил, в частности, как президент Чехии, "выступая в ПАСЕ, назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом".

"Надеемся, что здравая позиция Земана будет способствовать, в том числе, преодолению кризиса в отношениях РФ - ЕС и прозрению в Европе целом", - подчеркнул Слуцкий.

Драгош признал поражение и поздравил Земана с победой в выборах

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