Милоша Земана переизбрали президентом Чехии вопреки прогнозам

Хозяин Пражского Града Милош Земан останется главой государства на следующие пять лет. Такова воля избирателей, которые во втором туре президентских выборов отдали предпочтение 73-летнему патриарху чешской политики.

Хотя, напомню, все последние социологические опросы предрекали победу как раз его сопернику - 68-летнему профессору Йиржи Драгошу. Пять из семи кандидатов на президентский пост, проигравших в первом туре, призвали своих сторонников отдать голоса именно за бывшего главу чешской Академии наук.

Известный в Европе профессор-химик, автор множества запатентованных изобретений, интеллигентный и предсказуемый Драгош должен был, как считали его выдвиженцы, стать альтернативой брутальному и никак не вписывающему в принятые рамки Земану.

Однако избиратели рассудили по-иному. Счет, хотя и "не в одни ворота", но бесспорный в пользу действующего президента: 51,36% - у Земана, 48,63% у Драгоша. Профессор, еще не дожидаясь окончательного итога, поблагодарил в штабе своих сторонников, поздравил с победой конкурента и пообещал, что отныне не уйдет из общественной жизни.

Надо сказать, что борьба на финишной прямой была очень напряженной. Оба кандидата постарались мобилизовать все ресурсы, использовать все предусмотренные законом возможности. Драгош значительное время посвятил встречам в регионах, где как раз всегда были сильны позиции конкурента. Земан четырежды обращался к гражданам страны с телеэкрана. Две теледуэли претендентов собирали у экранов рекордные по численности аудитории. Возможно, именно эти дебаты во многом и сказались на итогах голосования.

Если первая дуэль, состоявшаяся на канале "Прима", по формату больше напоминала шоу, то вторая - на общественном Чешском ТВ - оказалась настоящей битвой, в ходе которой кандидаты высказывались по многим самым острым проблемам, волнующим граждан республики. И по оценкам экспертов, Земан на обеих площадках превзошел своего визави.

Сам он, фактически объясняя это, заметил, что Драгошу явно не хватает политического опыта, он "начинающий политик". Это правда: профессор девять лет возглавлял Академию и даже, как говорят, преуспел на этом поприще, например, спас ее от неразумного реформирования, успешно противостоял урезанию ее бюджета. Но все же рядом с тяжеловесом Земаном, который в свое время прошел горнило парламентских битв, руководил правительством, а последние пять лет был президентом, химик не выглядел убедительным.

Выступая сразу после победы, явно уставший и взволнованный президент особо отметил, что если пять лет назад за него проголосовали 2,8 млн граждан Чехии, то теперь их было на сто тысяч больше.

Второй тур выборов прошел без явных эксцессов. В голосовании приняли участие более 66 процентов зарегистрированных избирателей - самый высокий показатель за последние двадцать лет.

Инаугурация президента состоится 8 марта.