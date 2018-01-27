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27.01.2018 18:30
Рубрика: В мире

Милош Земан вновь избран президентом Чехии

Текст: Юрий Сизов

Во втором туре выборов президента Чехии, согласно предварительным данным, победил действующий глава государства Милош Земан, сообщает ТАСС.

После подсчета 95 процентов бююлетеней Земан набрал 52 с небольшим процента голосов, а его соперник, бывший президент Академии наук Иржи Драгош - почти 48. Явка превысила 66 процентов.

Премьер Чехии лишился парламентского иммунитета

Президент Чехии еще в начале нынешнего столетия возглавлял Чешскую социал-демократическую партию, которая, благодаря его усилиям, превратилась в одну из влиятельнейших политических сил страны. В 2003-м он баллотировался на пост президента Чехии, но из-за разногласий в собственной партии проиграл выборы Вацлаву Клаусу.

Позже, в 2007 году, Земан покинул ряды Социал-демократической партии из-за конфликта с новым руководством партии. В марте 2010-го он стал председателем собственной "Партии гражданских прав - Земановцы", а в отставку с этого поста вышел после парламентских выборов 2010 года.

Наблюдатели также отмечают, что Земан - один из немногих европейских лидеров, принявших приглашение на Парад Победы в 2015 году. Как уточнил позже сам президент Чехии, он посетил Москву, чтобы почтить память миллионов погибших во Второй мировой Войне советских людей.

Добавим, что Милош Земан является сторонником прекращения экономических санкций против России.

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