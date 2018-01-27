Драгош признал поражение и поздравил Земана с победой в выборах

Действующий лидер Чехии Милош Земан переизбран на пост президента страны. Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные итоги завершившегося в субботу второго тура выборов. После обработки национальным статистическим управлением данных с 86,86 процента избирательных участков Земан получил 52,94 процента голосов. За его основного конкурента, экс-главу Академии наук Чехии Иржи Драгоша, проголосовали 45,07 процента избирателей. При этом явка на выборах составила 66,17 процента.

Окончательные итоги голосования могут стать известны в течение ближайшего часа.

Сообщается, что Драгош уже признал поражение и поздравил Земана с победой. Нынешние президентские выборы - вторые в истории Чехии прямые и всеобщие выборы главы государства. Впервые в этом формате они проводились в 2013 году, до этого президент избирался парламентом.