СМИ: Муса вернется в ЦСКА на правах аренды

Форвард английского "Лестера" Ахмед Муса в ближайшее время перейдет в ЦСКА на правах аренды, утверждают британские СМИ.

Нигерийский нападающий не вошел в состав своей команды на матч Кубка Англии против "Питерборо". Это связывается как раз с предстоящим трансфером. Официально условия сделки пока не оглашаются, но сообщается, что аренда Мусы продлится до конца сезона. При этом у ЦСКА не будет права выкупа. Все детали стороны уже уладили, и футболисту осталось пройти лишь медосмотр.

Напомним, 25-летний Ахмед Муса с 2012 по 2016 годы уже выступал за московский ЦСКА. В составе армейского клуба форвард забил 42 мяча в 125 играх. Летом 2016 года нигериец перебрался в только что ставший чемпионом Англии "Лестер". Сумма трансфера составила почти 20 млн евро. Однако в новом клубе Муса так и не сумел завоевать твердого места в основном составе.