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27.01.2018 21:12
Рубрика: В мире

СМИ узнали, почему Трамп и Порошенко не встретились в Давосе

Текст: Станислав Хамдохов

Американские журналисты рассказали, почему президент США Дональд Трамп не стал общаться с украинским лидером Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причина оказалась простой: у главы Белого дома на такую встречу не хватило времени. Об этом сообщила репортер телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон", - написала журналистка на своей странице в Twitter.

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Ранее встречу Трампа с Порошенко анонсировал глава украинского МИД Павел Климкин. Но президенту Украины в итоге пришлось довольствоваться встречей лишь с госсекретарем США.

Кроме того Дональд Трамп еще и невольно сорвал выступление Порошенко в Давосе. Об этом в Twitter сообщила российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки. По ее словам, время выступления президента Украины совпало с моментом, когда представителям СМИ пришло сообщение: занимать места на сессию главы Белого дома необходимо заранее, за полтора часа. После этого многие журналисты стали покидать зал.

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