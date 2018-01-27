СМИ узнали, почему Трамп и Порошенко не встретились в Давосе

Американские журналисты рассказали, почему президент США Дональд Трамп не стал общаться с украинским лидером Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Причина оказалась простой: у главы Белого дома на такую встречу не хватило времени. Об этом сообщила репортер телеканала CBS Маргарет Бреннан со ссылкой на заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Секретарь Тиллерсон остался в Давосе и только что встретился с украинским президентом Порошенко. Тиллерсон сказал ему, что Трамп тоже хотел встретиться с ним, но не успел. Трамп уже на пути в Вашингтон", - написала журналистка на своей странице в Twitter.

Ранее встречу Трампа с Порошенко анонсировал глава украинского МИД Павел Климкин. Но президенту Украины в итоге пришлось довольствоваться встречей лишь с госсекретарем США.

Кроме того Дональд Трамп еще и невольно сорвал выступление Порошенко в Давосе. Об этом в Twitter сообщила российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки. По ее словам, время выступления президента Украины совпало с моментом, когда представителям СМИ пришло сообщение: занимать места на сессию главы Белого дома необходимо заранее, за полтора часа. После этого многие журналисты стали покидать зал.

Secretary Tillerson remains in Davos & just met with Ukraine’s @poroshenko. Tillerson told him that @POTUS wanted to meet with him too but did not have time. @POTUS is already wheels up to Washington. #wef2018 — margaret brennan (@margbrennan) 26 января 2018 г.