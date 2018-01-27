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27.01.2018 17:53
Рубрика: Происшествия

В отношении мужчин, поставивших штампы о браке в паспорта, завели дело

Текст: Иван Петров

Столичные полицейские возбудили административное производство в отношении двух жителей Москвы, которые зарегистрировали брак между собой в Копенгагене, после чего в московском многофункциональном центре проставили в свои паспорта штампы об изменении своего семейного положения.

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Дело будет рассматриваться по статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ "умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина, по небрежности". В качестве наказания за такое правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 100 до 300 рублей.

В полиции отметили, что мужчины "инициировали внесение в свои паспорта граждан РФ отметок, не предусмотренных действующим законодательством". В рамках административного производства полицейские намерены изъять испорченные паспорта для приобщения к материалам дела. В дальнейшем эти паспорта подлежат обмену в установленном порядке, указали в столичной полиции.

Днем ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проведет проверку по факту проставления штампа о регистрации брака между двумя россиянами мужского пола в их паспорта. Она также отметила, что сотрудница, допустившая нарушение, будет уволена, как и ее непосредственный руководитель.

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Ранее сообщалось, что столичный МФЦ проставил в паспорта двух россиян штампы о заключении ими брака. 4 января 2018 года Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Копенгагене, где браки между мужчинами разрешены законодательством. По возвращению в Москву мужчины подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник МФЦ проставил им в паспортах штампы на странице о семейном положении. Позднее в МФЦ заявили, что не проставляют штампы в паспортах, а лишь передают принимаемые документы в ЗАГС.

Добавим, что сегодня один из мужчин - Павел Стоцко - на своей странице в соцсети сообщил о поступлении в его адрес угроз.

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