В отношении мужчин, поставивших штампы о браке в паспорта, завели дело

Столичные полицейские возбудили административное производство в отношении двух жителей Москвы, которые зарегистрировали брак между собой в Копенгагене, после чего в московском многофункциональном центре проставили в свои паспорта штампы об изменении своего семейного положения.

Дело будет рассматриваться по статье 19.16 Кодекса об административных правонарушениях РФ "умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина, по небрежности". В качестве наказания за такое правонарушение предусмотрено предупреждение или штраф в размере от 100 до 300 рублей.

В полиции отметили, что мужчины "инициировали внесение в свои паспорта граждан РФ отметок, не предусмотренных действующим законодательством". В рамках административного производства полицейские намерены изъять испорченные паспорта для приобщения к материалам дела. В дальнейшем эти паспорта подлежат обмену в установленном порядке, указали в столичной полиции.

Днем ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полиция проведет проверку по факту проставления штампа о регистрации брака между двумя россиянами мужского пола в их паспорта. Она также отметила, что сотрудница, допустившая нарушение, будет уволена, как и ее непосредственный руководитель.

Ранее сообщалось, что столичный МФЦ проставил в паспорта двух россиян штампы о заключении ими брака. 4 января 2018 года Евгений Войцеховский и Павел Стоцко заключили брак в Копенгагене, где браки между мужчинами разрешены законодательством. По возвращению в Москву мужчины подали в центр госуслуг документы о регистрации брака и нотариально заверенные переводы. По их словам, сотрудник МФЦ проставил им в паспортах штампы на странице о семейном положении. Позднее в МФЦ заявили, что не проставляют штампы в паспортах, а лишь передают принимаемые документы в ЗАГС.

Добавим, что сегодня один из мужчин - Павел Стоцко - на своей странице в соцсети сообщил о поступлении в его адрес угроз.