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Рубрика: Легковые авто

GM-АвтоВАЗ просрочил патенты на новую Chevrolet Niva

Текст: Юрий Зубко
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Компания GM-АвтоВАЗ просрочила патенты на новый Chevrolet Niva, сообщает Авто Mail.ru. При этом отмечается, что патенты просрочены как на дизайн автомобиля, так и на его компоненты.

Чтобы запатентовать дизайн нового поколения внедорожника, GM-АВТОВАЗ подал заявку 26 августа 2014, тогда же оплатив необходимую пошлину по 26 августа 2017 года. Однако минувшим летом российско-американское совместное предприятие не стало продлевать действие патентных документов.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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17 января Роспатент напомнил, что патенты могут прекратить свое действие, если GM-АвтоВАЗ не оплатит пошлину за следующие 3 года.

О причинах, заставивших GM-АвтоВАЗ проигнорировать продление патентов, ничего неизвестно, ведь производитель пока официально не заявлял о закрытии проекта Chevrolet Niva II.

Работа над проектом по разработке и выпуску нового поколения внедорожника реализуется с сентября 2012 года. В августе 2014 года на Московском автосалоне был показан концепт модели. 

Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, который развивает 135 лошадиных сил. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач General Motors.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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В прошлом году сообщалось, что машине не дают госгарантий из-за отсутствия утвержденной финансовой модели. Из требуемых на запуск авто нового поколения 21,57 миллиарда рублей государство может выделить только 10 миллиардов.

Первая Chevrolet Niva сошла с конвейера 23 сентября 2002 года. На настоящий момент совместное предприятие производит машины шести комплектаций. Автомобили можно купить с двигателем 1,7 литра номинальной мощностью 80 лошадиных сил, постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым дифференциалом.

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#Chevrolet Niva