GM-АвтоВАЗ просрочил патенты на новую Chevrolet Niva

Компания GM-АвтоВАЗ просрочила патенты на новый Chevrolet Niva, сообщает Авто Mail.ru. При этом отмечается, что патенты просрочены как на дизайн автомобиля, так и на его компоненты.

Чтобы запатентовать дизайн нового поколения внедорожника, GM-АВТОВАЗ подал заявку 26 августа 2014, тогда же оплатив необходимую пошлину по 26 августа 2017 года. Однако минувшим летом российско-американское совместное предприятие не стало продлевать действие патентных документов.

17 января Роспатент напомнил, что патенты могут прекратить свое действие, если GM-АвтоВАЗ не оплатит пошлину за следующие 3 года.

О причинах, заставивших GM-АвтоВАЗ проигнорировать продление патентов, ничего неизвестно, ведь производитель пока официально не заявлял о закрытии проекта Chevrolet Niva II.

Работа над проектом по разработке и выпуску нового поколения внедорожника реализуется с сентября 2012 года. В августе 2014 года на Московском автосалоне был показан концепт модели.

Прототип оснастили 1,8-литровым бензиновым мотором компании Peugeot, который развивает 135 лошадиных сил. Агрегат сочетался с пятиступенчатой механической коробкой передач General Motors.

В прошлом году сообщалось, что машине не дают госгарантий из-за отсутствия утвержденной финансовой модели. Из требуемых на запуск авто нового поколения 21,57 миллиарда рублей государство может выделить только 10 миллиардов.

Первая Chevrolet Niva сошла с конвейера 23 сентября 2002 года. На настоящий момент совместное предприятие производит машины шести комплектаций. Автомобили можно купить с двигателем 1,7 литра номинальной мощностью 80 лошадиных сил, постоянным приводом и двухступенчатой раздаточной коробкой с межосевым дифференциалом.