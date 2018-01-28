СК возбудил дело по факту пожара в якутской котельной

После взрыва в котельной якутского села Бердигестях центральный межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее смерть и крупный ущерб).

Об этом сообщили "РГ" в СУ СК России по Республике Саха (Якутия).

Напомним, в котельной произошел хлопок газовоздушной смеси, приведший к возгоранию, что повлекло остановку работы объекта и прекращение подачи тепловой энергии.

В результате произошедшего погиб оператор котельной.

В селе Бердигестях введен режим чрезвычайной ситуации. Жильцы домов эвакуированы в здания двух школ.

Для восстановления подачи тепла на 26 административных, хозяйственных объектах и 30 жилых домах из Якутска направлена передвижная модульная котельная.