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28.01.2018 06:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Омском при пожаре в общежитии погибли пять человек

Текст: Наталья Граф (Омск)

Следственный комитет начал проверку по факту пожара в поселке Новоомский, в котором погибли пять человек.

После взрыва газа из пятиэтажки под Волгоградом эвакуировали жильцов

Пожар в пятиэтажном здании рабочего общежития на улице Титов начался в шестом часу утра.

- Горела комната на четвертом этаже здания, - сообщил "РГ" представитель ГУ МЧС России по Омской области Денис Ахрамов. - Звеньями газодымозащитной службы были спасены 26 человек, по автолестнице -10 человек. В семь часов утра по местному времени пожар удалось локализовать.

В результате возгорания погибли пятеро жильцов общежития. Двое из них - несовершеннолетние в возрасте 13 и 14 лет. Еще семь человек пострадали и были доставлены в больницу.

- На место происшествия выехали следователи, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области Лариса Болдинова. -  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).

Причины возгорания пока неизвестны.

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