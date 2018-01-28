США получат второй танкер со сжиженным газом из России

Второй танкер с российским сжиженным природным газом (СПГ) отправится из Франции в США, ожидаемое время прибытия груза в порт Бостона - 15 февраля. Об этом узнало агентство Bloomberg через сервис отслеживания грузовых судов Kpler. По его данным, СПГ повезут на танкере Provalys.

Судно забирает груз, который ранее прибыл во французский Дюнкерк из России. Перекупленный газ планируют использовать в Новой Англии (на северо-востоке США), где в сезон пикового спроса и холодов низкая пропускная способность трубопроводов не позволяет поставлять еще больше дешевого сланцевого газа. В итоге его закрывают поставками из-за рубежа. За последние три года кроме Тринидада и Тобаго никто не поставлял в США СПГ зимой, отмечает Bloomberg.

Первый танкер с перекупленным российским газом - Gaselys - прибыл к берегам Бостона 24 января и сейчас стоит в очереди на заход в порт. На борту танкера находится первая партия СПГ с российского проекта "Ямал СПГ" объемом 73 тысячи тонн. Груз продали малайзийской компании, затем его перекупила французская Engie. Она и занимается сейчас поставкой этого СПГ в США.

"Эйфории или каких-то особых чувств, что российский газ сегодня должен быть поставлен в Бостон, нет, - говорил на Всемирном экономическом форуме в Давосе министр энергетики РФ Александр Новак. - Это же не российский газ. Он был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей. Это лишь говорит о том, что рынок СПГ становится более глобальным".