СПГ-танкер с российским газом прибыл в Бостон

Танкер Gaselys с российским сжиженным природных газом (СПГ) прибыл в порт Бостона (США) в среду, 24 января, в 13:51 по московскому времени (10:51 по западноевропейскому). Это следует из данных системы мониторинга морских судов Marine Traffic.

На борту танкера находится первая партия СПГ с российского проекта "Ямал СПГ" объемом 73 тысячи тонн. В начале декабря ее отгрузили и продали малайзийской компании Petronas, после чего, по данным "Коммерсанта", ее несколько раз перепродали. Конечный покупатель - французская Engie, которая и обязалась поставить партию из порта Великобритании в Бостон.

Предполагалось, что груз дойдет до пункта назначения 22 января, но 19 января танкер развернулся посреди Атлантического океана и направился в Испанию, заметило агентство Bloomberg. Официально компании не комментировали причины, однако предполагалось, что это произошло из-за плохих погодных условий. Позднее Engie это подтвердила.

"Эйфории или каких-то особых чувств, что российский газ сегодня должен быть поставлен в Бостон, нет, - заявил в среду министр энергетики РФ Александр Новак на форуме в Давосе. - Это же не российский газ. Он был продан. Молекулы российские, но фактически это собственность покупателей. Это лишь говорит о том, что рынок СПГ становится более глобальным".