Starbucks не откроют кофейни на Украине

Starbucks Corporation не намерены выходить на украинский рынок. Об этом сообщает РИА Новости. "Мы не планируем работу в Украине", - заявил представитель компании.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сеть кофеен Starbucks рассматривает возможность выхода на рынок Украины.

Ранее градоначальник украинской столицы признался, что ему ежедневно приходится "преодолять вызовы" в своей карьере и признался, что не умеет "красиво говорить". "Но мне все равно, как оценивают то, как я говорю. Главное - как оценивают то, что я делаю", - отметил Кличко.