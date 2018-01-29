Дацюк: Олимпийская медаль не потеряет ценность без игроков НХЛ

"Капитан сборной, Павел Дацюк", - объявил пресс-атташе сборной России, поставив хоккеиста перед телекамерами. И тут же поймал на себе удивленный взгляд хоккеиста: "Что, уже назначили?" Понять, шутит Павел или действительно недоумевает, было невозможно, но Дацюк сам прояснил ситуацию.

"Просто еще сам не знал. Вот и удивился", - прокомментировал на самом деле предсказуемое решение тренерского штаба. 39-летний Дацюк уже в статусе капитана продолжил отвечать на вопросы журналистов.

В отличие от отечественных команд по другим видам спорта хоккейная сборная не так сильно потеряла после решений МОК. Это накладывает дополнительную ответственность?



Павел Дацюк: Конечно, ситуация неприятная. Поэтому будем бороться за всех ребят.

Насколько вас коробит то, что придется выступать без флага?



Павел Дацюк: На самом деле, мы защищаем родину. Будем сражаться за родину, без флага.

Вы уже читали правила поведения российских спортсменов на Олимпиаде?



Павел Дацюк: Пока еще нет.

Знаете, что ответить, если в микст-зоне вас спросят, из какой вы страны?



Павел Дацюк: Думаю, всем понятно, какую страну я представляю.

Отсутствие игроков из НХЛ сильно скажется на турнире в Пхенчхане?



Павел Дацюк: Их нет и в других командах. Конечно, Олимпиада немного потеряет в зрелищности, но олимпийские медали в цене не потеряют.

Как оцените свое физическое состояние?



Павел Дацюк: Готовимся все вместе. До старта осталось немного. В выставочных матчах наиграем какие-то вещи. Будем себя готовить. От физического состояния будет многое зависеть.

Олимпиада для вас по-прежнему имеет особое значение?



Павел Дацюк: Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром.

И золотая медаль не потеряла в цене?



Павел Дацюк: Во-первых, медаль надо завоевать. А это не так просто.

Некоторые из наших спортсменов, которых не пригласили на Игры, говорят, что это будет "не Олимпиада". Можете парировать?



Павел Дацюк: Как я должен на это реагировать, будучи спортсменом? Вы сами говорили, что на Олимпиаде могут прозвучать каверзные вопросы, и тут же их задаете. Готовите меня? Спасибо.