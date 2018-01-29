Дацюк: Олимпийская медаль не потеряет ценность без игроков НХЛ

"Просто еще сам не знал. Вот и удивился", - прокомментировал на самом деле предсказуемое решение тренерского штаба. 39-летний Дацюк уже в статусе капитана продолжил отвечать на вопросы журналистов.
В отличие от отечественных команд по другим видам спорта хоккейная сборная не так сильно потеряла после решений МОК. Это накладывает дополнительную ответственность?
Павел Дацюк: Конечно, ситуация неприятная. Поэтому будем бороться за всех ребят.
Насколько вас коробит то, что придется выступать без флага?
Павел Дацюк: На самом деле, мы защищаем родину. Будем сражаться за родину, без флага.
Вы уже читали правила поведения российских спортсменов на Олимпиаде?
Павел Дацюк: Пока еще нет.
Знаете, что ответить, если в микст-зоне вас спросят, из какой вы страны?
Павел Дацюк: Думаю, всем понятно, какую страну я представляю.
Отсутствие игроков из НХЛ сильно скажется на турнире в Пхенчхане?
Павел Дацюк: Их нет и в других командах. Конечно, Олимпиада немного потеряет в зрелищности, но олимпийские медали в цене не потеряют.
Как оцените свое физическое состояние?
Павел Дацюк: Готовимся все вместе. До старта осталось немного. В выставочных матчах наиграем какие-то вещи. Будем себя готовить. От физического состояния будет многое зависеть.
Олимпиада для вас по-прежнему имеет особое значение?
Павел Дацюк: Любой спортсмен считает Олимпиаду главным турниром.
И золотая медаль не потеряла в цене?
Павел Дацюк: Во-первых, медаль надо завоевать. А это не так просто.
Некоторые из наших спортсменов, которых не пригласили на Игры, говорят, что это будет "не Олимпиада". Можете парировать?
Павел Дацюк: Как я должен на это реагировать, будучи спортсменом? Вы сами говорили, что на Олимпиаде могут прозвучать каверзные вопросы, и тут же их задаете. Готовите меня? Спасибо.