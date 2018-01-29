Громкое предложение Союза автошкол о приеме экзаменов в ГИБДД при обмене прав в связи с истечением их срока давности раскритиковал Совет при президенте РФ по правам человека.

Напомним, что Союз автошкол Москвы провел в декабре прошлого года 3-й Конгресс автошкол. В резолюции этого конгресса, которая недавно была выложена на сайте Союза, содержатся довольно революционные предложения. В частности, в ней предлагается ввести ограничения для начинающих водителей, выдавать им на первые два года временные права с последующим обменом на постоянные. Также предлагается включить в перечень обязательных документов, которые водитель должен иметь с собой, медицинскую справку.

Ну и самое громкое предложение - ввести для водителей обязательные экзамены при замене водительского удостоверения с истекшим сроком действия. Это, по мнению авторов, обусловлено тем, что некоторые водители получали права тогда, когда требования к кандидатам были ниже. А изменениями в дорожном законодательстве и вовсе мало кто из них интересуется.

Идея была настолько громкой, что свое экспертное заключение по этому вопросу дала Постоянная комиссия по гражданскому участию в противодействии коррупции и контролю за правоохранительными органами Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

В этом заключении говорится, что эти "инициативы затрагивают права и свободы значительной части граждан, а также содержат как явные, так и скрытые коррупционные риски".

Инициатива о приеме экзаменов при обмене прав затрагивает права и свободы значительной части граждан

- Введение повторного тестирования после прохождения переподготовки и наличие некой временной дельты, в период которой автовладелец будет лишен возможности выезда на дороги общего пользования, несомненно создаст искушение решить данную проблему путем дачи взятки, - считают правоведы.

Также эксперты указывают на то, что необходимость повторного прохождения тестирования создает группу посредников (в том числе из числа бывших сотрудников МВД России), которые за взятку будут помогать сдавать экзамены в подразделениях ГИБДД, а также будут стимулировать сотрудников экзаменационных служб ГИБДД к совершению должностных преступлений.

- Большой криминальный оборот денежных средств, возможность быстрого обогащения и наличие проверенной системы взаимодействия "Автошкола-ГИБДД" может перевесить угрозу уголовного наказания за эти преступления, - опасаются в Совете.

Пугает и то, что если размер взяток будет на уровне иных видов "бытовой коррупции", у граждан возникнет ощущение, что все вопросы решаются за деньги. Кроме того, от государства потребуются финансовые затраты, чтобы установить контроль за этой деятельностью. А это может повлечь за собой новые коррупционные риски.

Правозащитники напоминают об уголовных процессах, фигурантами которых стали сотрудники служб собственной безопасности Следственного комитета России, а ранее - сотрудники ГУЭБиПК МВД России. И, в конце концов, как считают эксперты, дополнительные финансовые затраты водителей могут вызвать дополнительную социальную напряженность в сообществах автомобилистов.