На этот раз в списке участников ежегодного шоу оказались трое наших соотечественников. Это капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, лидирующий в списке снайперов НХЛ, и двое представителей клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" - нападающий Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский. Пригласили их, разумеется, не потому, что матч проходил на домашней площадке "молний", а поскольку эти двое сейчас действительно являются ярчайшими звездами Лиги. Кучеров - лучший на сегодня бомбардир регулярного чемпионата по системе "гол плюс пас", а Василевский с большим отрывом лидирует среди всех вратарей НХЛ по числу одержанных побед и матчей на ноль.

Во время мастер-шоу, которое прошло накануне матча, Кучеров не блистал - по ходу конкурса на мастерство передач он застрял и показал предпоследнее время. Зато компенсировал этот забавный конфуз во время главного шоу. Матчи звезд в НХЛ проходят в формате "три на три", и участвуют в них команды дивизионов. В полуфинале дивизион Метрополитан, за который выступал Александр Овечкин, встречался с коллегами из Атлантического дивизиона с Кучеровым и Василевским. И именно эта игра получилась самой результативной.

Овечкин выходил на лед вместе с капитаном "Питтсбурга" Сидни Кросби - связку двух главных звезд Лиги на подобных шоу зрители видят не впервые. И на этот раз она себя действительно неплохо проявила. Сначала Кросби забил с передачи Овечкина, а затем уже канадец ассистировал россиянину. Но все эти успехи померкли по сравнению с шоу, которое устроил Никита Кучеров. При счете 3:1 в пользу команды Овечкина форвард "Тампы" сначала забил мощнейшим щелчком под перекладину, а затем устроил безумную перепасовку с Джеком Айкелом и восстановил равновесие.

Но главный шедевр Кучеров припас напоследок. Выкатившись с правого фланга на ворота Холтби, он выполнил так называемый "фейковый бросок", то есть тихонечко отправил шайбу в "домик" голкиперу, параллельно отвлекая оппонента взмахом клюшки. Никита однажды уже показал подобный финт в серии буллитов и вошел тогда во все хит-парады самых зрелищных моментов. Теперь трюк получился уже во время матча, пусть и развлекательного. Увидев это, болельщики взвыли от восторга. В честь хет-трика Кучерова на лед полетели бейсболки, а его третий гол, без сомнения, стал украшением всего Матча звезд.

Забавно, что сам форвард чудо-бросок прокомментировал достаточно спокойно. Признался, что просто хотел таким образом порадовать зрителей, но даже не стал никак его оценивать, предоставив это право публике и экспертам. А вот коллеги Кучерова комплиментов не жалели. Многие участники шоу честно сказали, что им для такого финта не хватит мастерства. К примеру, 20-летний форвард "Ванкувера" Брок Бесер, признанный самым ценным игроком встречи и получивший за это машину, заявил, что в жизни такое не повторит.

Многие участники Матча звезд честно признались, что им не хватит мастерства повторить финт Кучерова

- Он не из тех парней, кто пытается показать свое превосходство над кем-то. Он просто делает шоу для болельщиков, и я уважаю его за это, - заявил вратарь "Вашингтона" Брэйден Холтби, которого как раз и одурачил Кучеров. - Надо снять перед ним шляпу. Я пытался помешать ему, но это был финт высочайшего уровня.

Атлантический дивизион этот матч выиграл 7:4, а во втором полуфинале Тихоокеанский дивизион был сильнее Центрального - 5:2. Таким образом, миллион долларов - чек на эту сумму является главным призом данного шоу - разыграли представители двух побережий. Здесь Кучеров и его коллеги выглядели уже не так ярко. Хозяева Матча звезд проиграли своим оппонентам 2:5.

Кстати, следующее подобное мероприятие состоится как раз на берегу Тихого океана. Столицей Матча звезд-2019 был объявлен Сан-Хосе, который примет элиту НХЛ 26-27 января. Этот калифорнийский город уже проводил аналогичное шоу в 1997-м.