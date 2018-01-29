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29.01.2018 21:44
Рубрика: Власть

КПРФ завели не в тот совхоз?

Почему все больше коммунистов разочаровываются в своем кандидате
Текст: Юрий Политов
Российская газета - Столичный выпуск №7482 (19)
На минувшей неделе исполнился месяц с того дня, как съезд КПРФ утвердил Павла Грудинина кандидатом в президенты. За это время кандидатура директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" стала вызывать все больше и больше вопросов как в КПРФ, так и среди всего левого политического фланга.

На первом этапе многим казалось, что Грудинин в целом являет собой образ "нового левого хозяйственника" - патриота и социалиста. Однако чем больше заявлял о себе сам претендент, чем больше о нем узнавали журналисты, чем больше он общался с простыми избирателями, тем активней менялся и тускнел этот образ. Так, выяснилось, что у кандидата "от всех левых патриотических сил" имеются счета в зарубежных банках. Более того, эти счета он "забыл" закрыть, подавая документы в Центризбирком. Пришлось "догонять" и уточнять свою декларацию, представленную в ЦИК.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
ЦИК зарегистрировал кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина

Дальше - больше. Оказалось, что счета в зарубежных банках - это только вершина айсберга. В прессу попали истории и с распределением совхозных паев в далекие 1990-е годы, и с денежными премиями себе и родственникам, и реальным положением дел в руководимом им совхозе (простите, ЗАО). Впрочем, у самого кандидата-бизнесмена Грудинина вопросы по этому поводу вызывали только раздражение. Вместо ответов - эмоции и путаные объяснения, из которых трудно что-либо понять.

Почему так получилось? Отчасти на этот вопрос ответ дал сам Грудинин. Во время интервью "Эху Москвы" 15 января кандидат от КПРФ признался, что он следует принципу: "Говори только правду, ничего кроме правды, но не всю правду". Когда корреспондент издания The Moscow Times на это задал уточняющий вопрос, Грудинин пояснил: "Нам нужно приобрести как можно больше соратников: вы же своей маме и жене тоже не все рассказываете".

Сочувствие вызывает уже не Грудинин, а Геннадий Зюганов

Видимо, такой подход является для кандидата в президенты от КПРФ жизненным кредо. Неудивительно, что в среде левопатриотических сил и коммунистов, как говорится, возникли вопросы. Сочувствие вызывает уже не Грудинин, а Геннадий Зюганов. Опытный политик, знал ли Геннадий Андреевич обо всех этих счетах, офшорах, судебных исках пайщиков до того, как принял решение поддержать выдвижение Грудинина? Или для лидера КПРФ все это стало открытием? 

Туманной оказалась история с появлением в числе доверенных лиц Грудинина Сергея Удальцова. Сначала его кандидатура была подана среди других в Центризбирком. Затем КПРФ решило исключить Удальцова из доверенных лиц Грудинина. В общем, нет последовательности как у кандидата, так и у выдвинувшей его партии. Чем дальше идет избирательная кампания Грудинина, тем большее разочарование она вызывает…

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