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29.01.2018 08:41
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Пробки из-за снегопада в Москве достигли восьми баллов

Текст: Светлана Батова

Из-за снегопада, обрушившегося на Москву, городские дороги встали в восьмибалльных заторах по оценкам сервиса Яндекс.Пробки.

Всего за полчаса - с семи утра до 7:30 пробки выросли на три балла - с двух до пяти, а в начале девятого преодолели границу в восемь баллов.

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Пробки в Москве достигли 8 баллов впервые с начала года

По данным Центра организации дорожного движения, наибольшие затруднения при движении в сторону центра наблюдаются на Ярославском, Каширском и Ленинградском шоссе, Волгоградском проспекте и Люблинской улице. МКАД загружен на востоке внешней и юге внутренней стороны. Низкие скорости на ТТК зафиксированы на севере по внешней стороне.

Всю ночь в Москве и области шел снегопад, на дорогах работает снегоуборочная техника.

Столичный департамент транспорта предупредил, что тяжелая дорожная ситуация сохранится в течение дня и попросил водителей, по возможности, пересаживаться на общественный транспорт.

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