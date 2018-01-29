В третьем сезоне проекта "Музыка в метро" число площадок для "живых" концертов увеличится почти вдвое - с 18 до 32. Об этом рассказала заместитель начальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Новая "волна" конкурса накануне стартовала с мини-концерта лидера группы "7Б" Ивана Демьяна. Его известный рок-певец дал в вестибюле станции метро "Курская". Так Иван решил поддержать юные дарования. Говорит, именно подземка однажды свела его с талантливыми артистами. "Когда мы записывали первый альбом, в метро я увидел, как ребята, студенты Гнесинки, виртуозно играли на виолончелях, - вспомнил Демьян. - Мне понравился звук, и мы даже записали вместе песню "Ночь".

Таких же одаренных музыкантов организаторы "Музыки в метро" ждут и в новом сезоне. Заявки принимают до 25 февраля на сайте проекта - music.mosmetro.ru. Испытать судьбу может любой. Стиль и предпочтения в музыке роли тоже не играют. Главное - преодолеть две ступени отбора. Заявки сначала оценят преподаватели музыкальных училищ имени Гнесиных и Шнитке. Самых успешных пригласят на "живое" прослушивание к звездам шоу-бизнеса, именитым продюсерам и известным музыкантам. Они и выберут победителей третьего сезона. Играть в метро им разрешат в течение года. Обновленный список "подземных" артистов, рассказала "РГ" Юлия Темникова, жюри объявит в апреле. К этому времени метро определится и с площадками, где будут выступать музыканты. "Сцены" должны быть подобраны с оглядкой на правила безопасности - быть в объективе камер видеонаблюдения и не мешать проходу пассажиров.