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31.01.2018 23:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Мелодия подземки

Московский метрополитен объявил новый набор музыкантов
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7484 (21)

В третьем сезоне проекта "Музыка в метро" число площадок для "живых" концертов увеличится почти вдвое - с 18 до 32. Об этом рассказала заместитель начальника подземки по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Новая "волна" конкурса накануне стартовала с мини-концерта лидера группы "7Б" Ивана Демьяна. Его известный рок-певец дал в вестибюле станции метро "Курская". Так Иван решил поддержать юные дарования. Говорит, именно подземка однажды свела его с талантливыми артистами. "Когда мы записывали первый альбом, в метро я увидел, как ребята, студенты Гнесинки, виртуозно играли на виолончелях, - вспомнил Демьян. - Мне понравился звук, и мы даже записали вместе песню "Ночь".

Таких же одаренных музыкантов организаторы "Музыки в метро" ждут и в новом сезоне. Заявки принимают до 25 февраля на сайте проекта - music.mosmetro.ru. Испытать судьбу может любой. Стиль и предпочтения в музыке роли тоже не играют. Главное - преодолеть две ступени отбора. Заявки сначала оценят преподаватели музыкальных училищ имени Гнесиных и Шнитке. Самых успешных пригласят на "живое" прослушивание к звездам шоу-бизнеса, именитым продюсерам и известным музыкантам. Они и выберут победителей третьего сезона. Играть в метро им разрешат в течение года. Обновленный список "подземных" артистов, рассказала "РГ" Юлия Темникова, жюри объявит в апреле. К этому времени метро определится и с площадками, где будут выступать музыканты. "Сцены" должны быть подобраны с оглядкой на правила безопасности - быть в объективе камер видеонаблюдения и не мешать проходу пассажиров.

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