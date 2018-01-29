В Приангарье нашли причину пожара на турбазе на острове Ольхон

Названа предварительная версия причины пожара на турбазе в поселке Хужир, где погибли двое и пострадали семь человек, сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Над установлением причины возгорания сейчас работает следственно-оперативная группа, в том числе сотрудники испытательной пожарной лаборатории Иркутской области.

- По мнению специалистов, пожар в частном двухэтажном доме, вероятнее всего, возник из-за электротехнических неполадок, поскольку начался в нежилой комнате. С очага возгорания были взяты образцы электропроводки для установления точной его причины, - отметили в ведомстве.

Напомним, утром 28 января в Иркутской области загорелся двухэтажный дом, оборудованный под турбазу на острове Ольхон. В огне погибли два человека, еще семеро получили ожоги и травмы различной степени тяжести.