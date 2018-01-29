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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Созвездие гончих

В Карелии прошел этап кубка мира по гонкам на собачьих упряжках
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
В Карелии прошла шестая международная гонка на собачьих упряжках "По земле Сампо". Эти соревнования проводятся в рамках этапа кубка мира по ездовому спорту и с поддержкой Русского географического общества.
Фото: Светлана Цыганкова / РГ Соревнования "По земле Сампо" стали своеобразной репетицией чемпионата мира. Фото: Светлана Цыганкова / РГ
Соревнования "По земле Сампо" стали своеобразной репетицией чемпионата мира. Фото: Светлана Цыганкова / РГ

Впервые в текущем году дали масстарт - одновременный забег десятков каюров на упряжках по четыре собаки. Маламуты, хаски, гончие, метисы с тревогой поглядывали на своих хозяев, подавали голос, становились на задние лапы и никак не могли дождаться, когда можно будет наконец-то рвануть по дистанции. Кстати, в 2018 году организаторы изменили трассу. Она стала, во-первых, протяженней, а во-вторых, более сложной - появились участки пересеченной местности в лесу.

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Всего в республику прибыли порядка 120 команд из разных городов Российской Федерации и зарубежных стран - Беларуси, Финляндии и Швеции. Многие бывают на гонках "По земле Сампо" регулярно. Например, Елена и Денис Пищевы, каюры из Ленинградской области. У них - девять собак, которые живут вместе с хозяевами в их доме. Елена считает, что так происходит полное взаимопонимание с животными, постоянный контакт. Для семьи Пищевых ездовой спорт - уже образ жизни. Денис гоняется с метисами, а Елена - с сибирскими и аляскинскими хасками.

В числе участников соревнований - и спортсмены из далеких регионов Российской Федерации. Например, представитель Камчатки Никита Ревенок. Он приехал, чтобы посостязаться и посмотреть, как организованы соревнования в Карелии. А Михаил Фатеев, который занимается ездовым спортом около десяти лет, прибыл со своими десятью метисами в Карелию из Тюмени.

- Я считаю, что гонка здесь проводится на хорошем уровне. И лучше, чем иногда бывает в зарубежных странах, - отметил Михаил.

В соревнованиях участвовали  порядка 120 команд  из разных городов России  и зарубежных стран

Традиционно на соревнованиях заявили несколько дистанций, в том числе спринт 6 и 10 километров, гонка на 40 километров для упряжек по 6 и от 8 до 12 собак, скиджоринг (это, когда лыжник бежит восемь километров с одной собакой). На последнюю дистанцию вышли тринадцать экипажей. Перед началом соревнований собак легко покормили и сделали массаж лап, чтоб они не проваливались в немного оттаявший снег, а кто-то надел своим псам на лапы специальные башмачки. Именно эти экипажи и разыграли главный приз в один миллион рублей.

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В итоге как раз Михаил Фатеев стал победителем гонки на 40 километров на упряжках от восьми до двенадцати собак, а на упряжках из шести собак - Георгий Заиченко. А вот в спринте на упряжках из шести собак равных не было гражданам Финляндии: первое место - у Рииты Кемпи, второе - у Весса-Пеки Лехтомяки. Лучшей с четверкой собак в спринте была Алла Найденко из Московской области.

В дисциплине скиджоринг первым среди мужчин стал Владимир Левченко из Санкт-Петербурга, среди женщин - представительница Карелии Анастасия Макарова.

- Массовый старт на шесть километров - это новая дисциплина, - сказал корреспонденту "РГ" известный российский путешественник, один из организаторов соревнований Виктор Симонов. - Такой сложный вид необходим для того, чтобы претендовать на проведение в Карелии чемпионата мира по ездовому спорту. Без опыта его организации это практически невозможно.

Соревнования "По земле Сампо" в рамках кубка мира - своеобразная репетиция организации чемпионата мира. Более того, Карелия выступила и с инициативой по внесению этого вида спорта в программу зимних Олимпийских игр.

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