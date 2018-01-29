Аксенов назвал Крым неприступной крепостью

После возвращения в Россию Крым стал неприступной крепостью, и в военном плане ему сегодня ничего не угрожает. Об этом Сергей Аксенов заявил в интервью американской радиостанции National Public Radio.

- Крым никогда не вернется в Украину, и бессмысленно диктовать какие-либо условия для этого, - сказал Аксенов. - Что же касается санкций США и Евросоюзом, то они мало повлияли на местную экономику, так как в Крыму и раньше было мало международных инвесторов или иностранных туристов.

В то же время крымчане являются свидетелями возведения крупнейших инфраструктурных объектов - 19-километрового Крымского моста и двух электростанций, которые будут запущены в 2018 году. Объем инвестиций в инфраструктуру Крыма до 2020 года Аксенов оценил в один триллион рублей, или около 18 миллиардов долларов.

- Ни один украинский президент не уделял Крыма такого внимания, как Владимир Путин сейчас, - сказал Аксенов.