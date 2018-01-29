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Российский фильм "Движение вверх" собрал уже более 2,6 млрд рублей

Новость 29.01.2018, 10:27 | Текст: Олег Усков

Патриотическая российская спортивная драма "Движение вверх" продолжает показывать беспрецедентные результаты. К этому моменту картина, вышедшая в прокат 28 декабря прошлого года и не так давно официально ставшая самой кассовой отечественной лентой в истории, собрала уже более 2,5 миллиардов рублей. Далеко обойдя "Последнего богатыря" и "Сталинград", державшего пальму первенства четыре года.

Информацию о сборах приводит сайт Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). По данным ЕАИС, общая касса "Движения" составила 2,6 миллиарда. И это не предел.

Фото: kinopoisk.ru
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Фильм "Движение вверх" поставил 48-летний Антон Мегердичев, начинавший монтажером на передаче "Намедни" и далее снявший "Бой с тенью 2", "Елки 3", фэнтези "Темный мир" и фильм-катастрофу "Метро".

В ролях: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков, Иван Колесников, Кирилл Зайцев.

Сопродюсер проекта - Никита Михалков.

Рассказывает картина про триумф сборной СССР по баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где впервые за 36 лет была повержена так называемая "непобедимая" команда США.

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