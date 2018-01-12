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Мединский: "Движение вверх" станет самым кассовым фильмом в истории

Новость 12.01.2018, 18:16 | Текст: Олег Усков

Духоподъемная спортивная драма "Движение вверх", ставшая самым кассовым фильмом новогодних праздников, продолжает покорять высоты. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на предварительные данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, лента, вышедшая в прокат 28 декабря, собрала уже более полутора миллиардов рублей.

Подсчитано: в первый новогодний уикенд касса ленты составили 108 миллионов рублей, во второй - 634 миллиона. С момента премьеры и до конца праздников ее посмотрели 428 тысяч зрителей на 28 тысячах сеансов, за второй уикенд - уже 2,3 миллиона зрителей.

Таким образом, общие сборы картины превысили показатель в полтора миллиарда.

Фото: youtube.com
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Более того: по прогнозу министра культуры России Владимира Мединского, который он дал сегодня в своем Twitter, на предстоящих выходных лента взлетит еще выше, став самым кассовым российским фильмов в истории отечественного проката.

Напомним, пока самым кассовым у нас считается "попаданец-фэнтези" "Последний богатырь".

Ленту "Движение вверх" поставил 48-летний Антон Мегердичев, начинавший монтажером на передаче Парфенова "Намедни" и далее снявший фильмы "Бой с тенью 2", "Елки 3", фэнтези "Темный мир", фильм-катастрофу "Метро".

В ролях: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков ("Палач", "Паук", "Штрафбат"), Иван Колесников ("Анна Каренина"), Кирилл Зайцев ("Гоголь. Начало"), Джон Сэвэдж ("Охотник на оленей"). Сопродюсер проекта - Никита Михалков.

Рассказывает картина про выигрыш сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США.

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