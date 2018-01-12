Мединский: "Движение вверх" станет самым кассовым фильмом в истории

Духоподъемная спортивная драма "Движение вверх", ставшая самым кассовым фильмом новогодних праздников, продолжает покорять высоты. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на предварительные данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, лента, вышедшая в прокат 28 декабря, собрала уже более полутора миллиардов рублей.
Подсчитано: в первый новогодний уикенд касса ленты составили 108 миллионов рублей, во второй - 634 миллиона. С момента премьеры и до конца праздников ее посмотрели 428 тысяч зрителей на 28 тысячах сеансов, за второй уикенд - уже 2,3 миллиона зрителей.
Таким образом, общие сборы картины превысили показатель в полтора миллиарда.
Более того: по прогнозу министра культуры России Владимира Мединского, который он дал сегодня в своем Twitter, на предстоящих выходных лента взлетит еще выше, став самым кассовым российским фильмов в истории отечественного проката.
Напомним, пока самым кассовым у нас считается "попаданец-фэнтези" "Последний богатырь".
Ленту "Движение вверх" поставил 48-летний Антон Мегердичев, начинавший монтажером на передаче Парфенова "Намедни" и далее снявший фильмы "Бой с тенью 2", "Елки 3", фэнтези "Темный мир", фильм-катастрофу "Метро".
В ролях: Владимир Машков, Марат Башаров, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков ("Палач", "Паук", "Штрафбат"), Иван Колесников ("Анна Каренина"), Кирилл Зайцев ("Гоголь. Начало"), Джон Сэвэдж ("Охотник на оленей"). Сопродюсер проекта - Никита Михалков.
Рассказывает картина про выигрыш сборной СССР по баскетболу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года, где впервые за 36 лет была повержена "непобедимая" команда США.
Тем временем каждый 2й зритель, идущий на этой неделе в кино, выбирает ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ— Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 12 января 2018 г.
Прогнозирую, что уже в это воскресение «Движение» станет самым кассовым в истории РФ (с 1991г.) российским фильмом pic.twitter.com/4W9LynsT7O