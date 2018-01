Церемония вручения самых престижных и авторитетных музыкальных наград в честь 60-летия переехала из Лос-Анжелеса в Нью-Йорк. И состоялась уже на многотысячном стадионе "Мэдисон-Сквер-Гарден". Самым приятным на ней для нас стало то, что выиграл артист из России - пианист Даниил Трифонов с альбомом "Трансцендентные этюды" Ференца Листа стал N 1 в номинации "Лучший классический альбом с солирующим инструментом".

Больше всего "золотых граммафончиков" завоевал Бруно Марс, комбинирующей в своей музыке R&Bс фанком и соулом. Темнокожий живчик, всегда неизменно бодрый и позитивный, он выиграл в семи номинациях: "Лучший альбом года" (за диск 24 К Magic), "Лучшая песня года" (за сингл That What s I Like), "Лучшая запись года", "Лучшее выступление в R&B", "Лучший R&B альбом", "Лучший дизайн альбома" и "Лучшая R&B песня". Он обошел всех оттого, что с каждым альбомом все ближе к творчеству Майкла Джексона. У Марса вулканически кипят мелодии, красиво переданы страсти и порывы чувств. в гутаперчивом и ритмичном порыве.

На втором месте рэпер Кендрик Ламар, но ему достались награды "стилевые", и менее престижные: "лучший рэп-альбом", "лучшее выступление в рэпе", "лучшее исполнение в рэпе", "лучшая рэп-песня". Но есть и одна "лучшее видео": Humble по сути - мини-фильм со своей четкой идеей и драматургией, очень стоящая во всех смыслах работа. А вот Metallica в номимнации "лучший рок-альбом" обошли инди-рокеры The War Of Drugs с релизом A Deeper Understanding. Шесть парней играют затейливо, жестко и плотно... Их хочется слушать, а порой и удивляться. За это и наградили.

Обидно, что оставили без внушительных наград Шакиру. Ее диск El Dorado - на ее родном испанском языке. Вот и выиграл "золотой граммофончик" только как лучший альбом в традициях латино, хотя ее самба, румба, R&B заслуживали и за "лучший поп-альбом". Но эта награда ушла к рыжему романтику из Англии Эду Ширану...

Но и отстаивание неприятия насилия в отношениях между мужчиной и женщиной, были не менее важной частью церемонии, чем музыка. А многие звезды, да и зрители пришли в "Мэдисон" с белыми розами - в знак солидарности с жертвами сексуального насилия. А Кеша даже спела песню, "посвященную" человеку, который так вот жестоко вторгся в ее судьбу... Желая, чтобы такое больше не случалось ни с кем. .. Хорошо, что эта "Грэмми"-2018 запомнится....

В победивший в этом году альбом Transcendental вошел полный комплект "Этюдов высшего исполнительского мастерства" Листа: двенадцать Трансцедентных, три Концертных и шесть Больших этюдов по Паганини.

Как отметил сам Трифонов, комментируя эту запись для "РГ":

- Мне пришлось много работать над ними. Цикл - сложный. Записи проходили в Берлине. Интересно, что в последний день записи в студию пригласили публику и получился концерт. Это, мне кажется, новый тренд в звукозаписывающем бизнесе, когда создается такой гибрид студийного и живого. У обоих способов записи есть свои преимущества. Есть спонтанные краски, которых намного легче добиться в живом исполнении, но при этом студийная запись дает четкость и ясное понимание.

Напомним, что началом феноменально быстрой международной карьеры Даниила Трифонова, ученика Татьяны Зеликман (Московская детская музыкальная школа им. Гнесиных) и Сергея Бабаяна (Кливлендский институт музыки) стала его победа (1 премия и Гран-при) на конкурсе Чайковского в 2011 году. В том же, 2011-м, он стал и победителем Конкурса Артура Рубинштейна в Тель-Авиве, получив стразу несколько крупных международных контрактов. Тогда это появление 20-летнего российского пианиста на мировом концертном рынке стало почти "шоком": критика, публика, музыканты в самых восторженных эпитетах оценивали его игру - его безупречную, филигранную технику, его музыкальность, красоту его трактовок. Марта Аргеих, сразу пригласившая его выступать на свой фестиваль, говорила о Трифонове: "В его игре есть абсолютно все, и даже больше. Его техника просто невероятна. Его туше превосходно - в нем есть и нежность, и демонизм. Я никогда не слышала ничего подобного". "Настоящий культурный шок. Его зовут Даниил Трифонов, и он самый удивительный в мире пианист", - писала о нем Süddeutsche Zeitung.

Активно продвигал карьеру Трифонова Валерий Гергиев, выступавший с ним в турах Мариинского, Лондонского симфонического, Мюнхенского филармонического оркестров. А к 27 годам Трифонов выступил в концертах практически со всеми крупнейшими оркестрами, в том числе, с Российским Национальным, с Венским филармоническим, Берлинским филармоническим, с Чикагским симфоническим, с Нью-Йоркским филармоническим и многими другими.

Победивший в линейке номинантов на Grammy диск Transcendental в полной мере демонстрирует сложившуюся пианистическую харизму Трифонова: его интеллектуальный подход к интерпретации, тонкий вкус, не позволяющий ему переходить ту грань, когда демонстрация феноменальной техники превращается в трюкачество, в единственное содержание музыкального текста. Наоборот, он умеет превращать даже громоздкие массивы листовской трансцедентной виртуозности в прозрачную, филигранно отточенную звуковую ткань, открывающую другую красоту этой музыки. Его трактовки листовских сочинений - своего рода, экзистенциальный театр, подобный фаустовскому путешествию по разным мирам.

60-я церемония присуждения самой престижной музыкальной премии Grammy в этом году принесла России один заветный "граммафончик". Пианист Даниил Трифонов стал победителем в одной из самых престижных номинаций - "Лучшее классическое инструментальное соло". В альбоме-победителе Transcendental, записанном на знаменитой фирме "Deutsche Grammophon", он исполняет этюды Ференца Листа.

Другие номинированные на Grammy россияне остались без наград. Премия в номинации "Лучший классический сольный вокальный альбом" присуждена канадской оперной певице Барбаре Ханниган за исполнение "Girl Crazy" Джорджа Гершвина в обработке итальянского композитора Лучано Берио. В этой категории на победу также претендовали российский дирижер Максим Емельянычев и американская певица Джойс ДиДонато с оркестром Il Pomo d'Oro за работу над диском "In War and Peace".

Также посмертно выдвигался Дмитрий Хворостовский (вместе с дирижером Константином Орбеляном) за запись вокального цикла Георгия Свиридова "Отчалившая Русь", сделанную на фирме "Delos". Очень многие, казалось, почти все, переживая недавний трагический уход всемирно любимого певца, заранее отдавали победу именно ему.

Но Американская Национальная академия звукозаписи, которой принадлежит Grammy, решила иначе. И это решение вполне объяснимо. Задача премии не только отметить прекрасные образцы "чистого искусства", но и сделать так, чтобы признание бесспорно лучших образцов стало приносить еще больший доход звукозаписывающим компаниям, который в нынешнюю компьютерную эпоху переживают не такие "жирные" времена, как то было в ХХ веке.

К тому "академики" не любят поощрять выскочек - маленькие независимые звукозаписывающие лейблы, пытающиеся составлять серьезную конкуренцию "гигантам". Как говорится, ничего личного - только бизнес. Поэтому молодым компаниям, такие как "Delos" или "Mariinsky" особенно трудно дотянуться до заветной награды.

В очередной раз проиграл и Мариинский театр с Валерием Гергиевым. "Mariinsky" боролся за Grammy в номинации "Лучшая оперная запись" с оперой Николая Римского-Корсакова "Золотой петушок". Победил же "Воццек" Берга с австрийским дирижером Гансом Графом. Также надо заметить, что в номинации "Лучшее оркестровое исполнение" был отмечен Симфонический оркестр Питтсбурга и австралийский дирижер Манфред Хонекк за запись Пятой симфонии Шостаковича.

И все же Grammy любит российских классических музыкантов. В разные годы своими "граммофонами" обзавелись Мстислав Ростропович, Евгений Кисин, Максим Венгеров, Гидон Кремер, Михаил Плетнев, Юрий Башмет и несколько певцов - Ольга Бородина, Екатерина Лёхина, Ильдар Абдразаков, Николай Диденко. И этот замечательный ареопаг в этом году пополнил 26-летний пианист родом из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов - он молод, красив и очень талантлив, и ныне у него начнется совсем иная звездная жизнь.