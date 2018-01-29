Новости

Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем 22:32
Турецкий генштаб доложил об уничтожении 616 террористов в Сирии 22:02
В Днепре радикалы сорвали концерт в честь снятия блокады Ленинграда 21:20
Легенда "Нормандии-Неман" Андре Пейрони награжден Орденом Беларуси 21:06
В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России 20:52
В Индии после падения автобуса в реку погибло 36 человек 20:21
В Москве возбудили дело после группового изнасилования 13-летней девочки 19:57
В ФТС рассказали о новой системе контроля за ввозом товаров в Россию 19:50
В Киеве после двух конфликтов со стрельбой есть убитые и раненые 19:28
СМИ: Белый дом опубликует "кремлевский доклад" в ближайшие часы 19:26
Путину и Нетаньяху подарили по игрушечной собаке 19:22
Электронные сигареты запретят продавать несовершеннолетним 18:51
Правительство выберет нового оператора системы ГИС ЖКХ 18:43
В Подмосковье уточнили адреса штрафстоянок 18:38
Источник: Угрозы о взрывах в Москве продиктованы одним голосом 18:37
ООН предупредила о дефиците продовольствия на Украине 18:32
В Московском зоопарке родился детеныш мини-антилопы 18:30
Фото: Екатерина Климова отметила день рождения "честным" селфи 18:22
Украина увеличила военные закупки 18:12
В Волгограде скончался профессор и протоирей Александр Половинкин 18:04
Блок Меркель и СДПГ пока не сумели договориться 17:50
ОКР: На Олимпиаду поедет 169 атлетов и 189 официальных лиц из России 17:47
На Кубани двух школьниц наказали за осквернение Вечного огня 17:28
В ОНФ предложили обновить законодательную базу для развития курортов 17:26
В Минпромторге назвали сроки разработки сверхзвукового бизнес-джета 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
В США рассказали о превосходстве российских боевых роботов
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
29.01.2018 22:32
Рубрика: Власть

Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, истребитель сопровождал американский самолет, "не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Западе объяснили, почему российский Су-57 создал проблемы для НАТО

После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дежурные истребители ВКС России трижды за неделю вылетали на перехват десяти иностранных летательных аппаратов, которые вели радиоэлектронную разведку вдоль российских границ. Нарушений воздушного пространства России не произошло, но истребители ВКС три раза поднимались на перехват целей.

Главное сегодня

Минобороны примет на вооружение два автомата
Путин призвал пресекать попытки отрицания Холокоста
СМИ: Белый дом опубликует "кремлевский доклад" в ближайшие часы
В парламенте Бельгии предложили отменить санкции ЕС против России
Паралимпийцы РФ выступят в Пхенчхане в нейтральном статусе