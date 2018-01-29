Су-27 перехватил американский самолет-разведчик над Черным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил над Черным морем самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е "Aries II" ВМС США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, истребитель сопровождал американский самолет, "не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности".

После того как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что дежурные истребители ВКС России трижды за неделю вылетали на перехват десяти иностранных летательных аппаратов, которые вели радиоэлектронную разведку вдоль российских границ. Нарушений воздушного пространства России не произошло, но истребители ВКС три раза поднимались на перехват целей.