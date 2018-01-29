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29.01.2018 21:00
Рубрика: Спорт

15 мячей для начала

Сборная России стартовала на чемпионате мира в Хабаровске с крупной победы
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск №7482 (19)
В Хабаровске стартовал XXXVIII чемпионат мира по хоккею с мячом.

Российская команда начала турнир с красивой победы над сборной Норвегии - 15:1. В составе дружины Михаила Юрьева "покером" отметился Сергей Ломанов. Три мяча записал на свой счет Евгений Дергаев.

"Мы все испытываем великолепные чувства, поскольку сегодня одержали победу. Она очень важна, чтобы быстрее войти в турнир, чтобы мы разбегались и почувствовали друг друга. Впереди важные игры", - рассказал журналистам после игры форвард Сергей Ломанов.

Наши хоккеисты не испытали проблем с норвежцами на старте ЧМ-2018. Фото: РИА Новости

Нападающий признался, что после чемпионата мира 2015 года у него остались великолепные воспоминания о Хабаровске, когда сборная одержала победу в финале. Сейчас национальная команда надеется повторить успех трехлетней давности.

Интересно, что перед стартовым матчем в Спасо-Преображенском кафедральном соборе Хабаровска был совершен особый молебен для сборной России.

Молебен накануне старта главной команды страны в главном турнире зимнего сезона стал уже доброй традицией: богослужение совершалось перед чемпионатом мира в 2011 году в Казани, а затем в Иркутске, Ульяновске и Москве. Так, к слову, было и три года назад в Хабаровске.

Молебен за победу российской команды в чемпионате мира-2018 для хоккеистов и тренеров, а также членов Всемирного Русского Народного Собора и руководства FIB и ФХМР провел митрополит Хабаровский и Приамурский Владимир. В завершение богослужения священнослужитель благословил спортсменов образом Хабаровской иконы Божией Матери и, окропив хоккеистов святой водой, вручил каждому из них по маленькой иконке.

"Мы встречаемся с вами под этими святыми сводами, чтобы помолиться Господу и попросить помощи перед началом таких важных спортивных состязаний. Вы профессионально занимаетесь русским хоккеем - нашим национальным видом спорта, который получает все большую популярность среди молодых людей. И на вас сегодня лежит особая миссия: не только победить соперников в честной борьбе и нести славу российского спорта по всей земле, но и делать все возможное, чтобы русский хоккей становился популярнее и привлекал к спорту подрастающее поколение, - обратился к сборной России глава Приамурской митрополии. - Сегодня мы совершаем особый молебен, в котором будем просить Господа, чтобы он укрепил ваши физические силы и командный дух, даровав нашей сборной победу".

В первом матче ЧМ по хоккею с мячом победили американцы

Еще один претендент на победу в Хабаровске - сборная Швеции в поединке команд подгруппы "А" (где выступают также россияне и норвежцы) разгромила сильную команду Финляндии - 9:1.

Нападающий шведов Кристоффер Фагестрём, отметившийся дублем, отметил, что тренировки во дворце "Ерофей" хорошо повлияли на физическое и психологическое состояние его партнеров:

- Все матчи для нас будут важны. Сейчас нужно хорошо сыграть на групповом этапе. После этого станет понятно, какая игра для нас будет главной.

В оставшихся матчах игрового дня в подгруппе "В" Казахстан разгромил Венгрию - 29:0, а команда США нанесла поражение Германии - 14:4.

Сегодня на чемпионате мира пройдут матчи Россия - Финляндия, Швеция - Норвегия и Казахстан - США.

Тем временем юниорская сборная России стала чемпионом мира. На турнире, который прошел в норвежском Драмене, наша команда в финале обыграла шведов - 6:3.

По итогам турнира организационный комитет юниорского ЧМ-2018 определил лучших игроков.

Лучшим вратарем назван Вильям Нордскаг из Норвегии, лучшим защитником - Данил Яковлев (Россия), лучшим полузащитником - Йоэль Бруберг (Швеция), лучшим нападающим - Григорий Федоров (Россия). Ну и порадуемся за еще одного представителя нашей команды - Илью Лопатина, который вполне заслуженно был признан лучшим игроком первенства планеты в Драмене.

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