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Рубрика: Легковые авто

Эксперты назвали марки авто, которыми довольны россияне

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба Volvo Фото: Пресс-служба Volvo
Фото: Пресс-служба Volvo

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг машин, которыми россияне довольны больше всего.

Автомобили оценивались по нескольким критериям: дизайн экстерьера и интерьера, динамика разгона, качество сборки, стойкость лакокрасочного покрытия, надежность, обзорность и безопасности, управляемость и устойчивость на дороге, функциональность, шумоизоляция и эргономичность.

Фото: Юрий Зубко / РГ
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Исследование проводилось путем онлайн и телефонного опроса в ноябре 2017 года, в котором приняли участие более 3000 автовладельцев различных марок (не менее 100 анкет на марку).

Наиболее удовлетворенными своими автомобилями оказались владельцы машин шведской марки Volvo. Они набрали в среднем 90,2 балла из 100 возможных. В тройку лидеров вошли также Land Rover (89,8 балла) и BMW (89,5 балла).

Замыкают лидерскую пятерку Lexus и Audi, набравшие 89,3 и 89,2 очка. В первую десятку также вошли Mercedes-Benz (88,8), Honda (88,5), Mazda (86,1), а также Toyota (84,4) и Opel (84,3).

Отмечается, что большинство владельцев довольны своими автомобилями, результаты получились довольно плотными: средний индекс удовлетворенности составил 80,6 балла.

Фото: Пресс-служба Ford Sollers
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Ранее, напомним, был опубликован рейтинг самых популярных кроссоверов и внедорожников Москвы. Бестселлером сегмента, как и ожидалось, стал компактный SUV Hyundai Creta - корейский автомобиль разошелся тиражом в 7,6 тысячи экземпляров, что в 2,6 раза больше, чем в 2016-м.

Кроме того, эксперты составили список самых популярных иномарок с пробегом в России. Лидером вновь стал Ford Focus, показатель которого составил 132,7 тысячи единиц - на 2,6% больше, чем в 2016-м

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#Toyota #BMW #Audi #Honda