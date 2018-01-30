Госдума поднимет наказания для водителей

Водителям добавят ответственность за опасное вождение и за систематическое нарушение правил, увеличат штраф за левый поворот и разворот в неположенном месте, а также введут залог за автомобиль, если водитель попался пьяным.

О законопроектах, которые в ближайшее время будут рассмотрены во втором чтении в Госдуме, рассказал первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

Итак, ко второму чтению готовятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Они вводят ответственность за опасное вождение. В правилах говорится, что опасное вождение - это неоднократное совершение одного или нескольких действий, если они повлекли создание водителем ситуации, при которой его движение - угроза для человека или транспорта.

Это нежелание уступить дорогу транспорту, пользующемуся преимуществом движения. Речь идет не о "скорой" , а о том, что водитель не уступил дорогу тому, кто двигался в своем ряду прямо. Несоблюдение дистанции, резкое торможение.

Проект был внесен правительством и принят в первом чтении. Он вводил штраф 5 тысяч рублей. Предполагалось, как эта норма заработает, будет введена ответственность и за повторное нарушение. Как сообщил Вячеслав Лысаков, ко второму чтению эту вторую часть также добавят в законопроект. Если водитель повторно попадется на "опасном вождении", его лишат прав.

Инспектор на дороге не должен определять, было ли в действиях водителя именно опасное вождение

Добавится и новое требование: принимать решение о назначении наказания сможет только руководитель подразделения. Инспектор на дороге, по мнению депутата, не должен определять, было ли в действиях водителя именно опасное вождение. Второй законопроект, также внесенный правительством, предусматривает ответственность за систематическое нарушение правил. Если водитель три раза нарушит правила за год, за четвертое нарушение его лишат прав на 1-1,5 года. Не все нарушения подпадают под эту статью. Суровое наказание грозит только для 17 составов правонарушений.

Непропуск на перекрестке автомобиля, который пользуется преимуществом в движении, непропуск автомобиля с включенными спецсигналами, а также непредоставление преимущества пешеходу на "зебре", совершенное трижды, грозит лишением прав.

Однако, как сообщил Вячеслав Лысаков, ко второму чтению из проекта уберут два состава. А именно, непропуск пешехода на переходе, и левый поворот или разворот в неположенном месте. Оба эти состава не предусматривают лишения прав. Но предлагается увеличить штраф за эти нарушения.

Третий законопроект, разработанный минюстом, вводит залог за автомобиль, если водитель попался в нетрезвом виде. Машина в любом случае будет отправлена на штрафстоянку, а забрать ее оттуда владелец сможет, только заплатив залог в размере штрафа - 30 тысяч рублей. Как пояснил Вячеслав Лысаков, у нас суды лишают прав за управление в нетрезвом виде. Но положенный штраф платят только 30 процентов от наказанных. При введении залога, если суд признает водителя нетрезвым, то залог пойдет в уплату штрафа. Если суд сочтет, что нарушения не было, залог будет возвращен.

Однако этот проект был опасен некоторыми подводными камнями, - говорит депутат. Как быть, если за рулем было доверенное лицо, а машину хочет получить ее собственник, который пьяным не ездил? Ко второму чтению проект будет доработан. Доверил машину - плати.