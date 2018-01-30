Кирилл Капризов: Получил от игры удовольствие

Дубль за сборную поможет обрести дополнительную уверенность?

Кирилл Капризов: Конечно, это помогает. Главное, что команда хорошо сыграла. Да, можно было еще больше забить, но где-то не повезло.

Белорусы за первые два периода сделал всего четыре броска. То есть несильно соперник вас нагружал?

Кирилл Капризов: Ну и здорово. Может быть, в обороне где-то хорошо сыграли, а в нужный момент Вася (вратарь сборной России Василий Кошечкин - Прим. авт.) "подтащил", потому что у них были возможности забить.

Груз скинули из-за того, что долго не могли забить?

Кирилл Капризов: Надеюсь. Полегче стало (улыбается).

Сложно вписаться в звено к Шипачеву и Гусеву?

Кирилл Капризов: Здорово. Удовольствие получил сегодня от игры. Надеюсь, они тоже.

Есть время обсудить, кто в вашей тройке что делает?

Кирилл Капризов: Ну, конечно. Мы разговариваем, общаемся. Думаю, дальше все лучше и лучше должно быть.

С вами на льду периодически Мозякин появлялся. Взаимопонимание находили?

Кирилл Капризов: У нас все игроки собраны очень хорошие. В сборной без разницы, с кем играть. Со всеми приятно и со всеми получаешь удовольствие.

Удивило, что почти полный стадион собрался на товарищеском матче?

Кирилл Капризов: Болельщики нас всегда поддерживают, и на этой арене традиционно полные трибуны собирались. Так что не удивились, в принципе.