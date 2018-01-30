Сборная России по хоккею уверенно обыграла Беларусь

Российские хоккеисты с победы начали серию контрольных матчей перед Олимпиадой. В столичном Парке легенд команда Олега Знарка переиграла сборную Беларуси 3:0.

Всего перед олимпийским хоккейным турниром у россиян будет три спарринга - в воскресенье их ждет поединок со "Спартаком", а 10 февраля уже в Пхенчхане наша команда встретится с Южной Кореей. Игра с белорусами, пусть и пришлась на самое начало подготовительного периода, настраивает на оптимистичный лад. Никаких сомнений в своем превосходстве российские хоккеисты не оставили.

Беларусь пропускает уже вторую Олимпиаду подряд - в квалификационном турнире эта команда обидно проиграла по буллитам словенцам, которые в итоге и оказались в одной группе с Россией. Так что для соседей поездка в Москву не имела судьбоносного значения. Соответственно, сразу несколько ведущих игроков под разными предлогами играть за сборную на этот раз отказались. Что не могло не отразиться на качестве хоккея в исполнении гостей.

В первом периоде белорусы старательно оборонялись, и лишь один из 17 бросков хозяев достиг цели - на девятой минуте отличился Капризов. После перерыва россияне сыграли более эффективно. Сначала Капризов оформил дубль, а к середине периода Дацюк реализовал большинство, сыграв на добивании. Пожалуй, труднее всего приходилось Василию Кошечкину - голкипер российской сборной откровенно скучал, отразив за два периода лишь четыре броска. Большего гостям создать не позволили. В заключительной 20-минутке наши хоккеисты несколько сбавили обороты, но все равно смогли удержать ворота на замке, как ни старались оппоненты.

3:0 - с таким счетом завершился этот матч. И сборная России продолжает готовиться к Олимпиаде в приподнятом настроении.