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30.01.2018 21:05
Рубрика: В мире

Минфин США обсудит с конгрессменами закрытую часть "кремлевского доклада"

Текст: Екатерина Забродина

Глава минфина США Стивен Мнучин, чье ведомство подготовило резонансный "кремлевский доклад", выступил перед американскими сенаторами, пообещав обсудить в Конгрессе засекреченную часть этого списка.

Фото: Константин Завражный
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Чиновник уточнил, что в отношении упомянутых в открытой части лиц (а это практически все российское руководство и главы госкомпаний - всего 210 имен) никакие ограничительные меры не вводятся. Напомним, что сами "фигуранты" к обнародованному документу отнеслись скептически.

В Москве считают, что Белый дом использует санкции или угрозу санкциями в качестве инструмента недобросовестной конкуренции, ставя крест на потенциале развития двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном, которые и без того переживают не лучшие времена.

Сам Мнучин признал, что перед американским минфином стоит задача "использовать мощные экономические рычаги" для "противодействия противникам". О том, какого рода информация и рекомендации содержатся во второй части доклада, не сообщается. Напомним, что президент России Владимир Путин сегодня пообещал следить за развитием ситуации - в том числе имея в виду эти засекреченные данные.

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