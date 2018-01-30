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30.01.2018 14:25
Рубрика: Происшествия

Из свидетелей - в обвиняемые

Полковник юстиции оставлен под стражей
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
Мосгорсуд признал законным содержание под стражей до середины февраля бывшего главы следственного управления СК РФ по Центральному административному округу столицы Алексея Крамаренко. Он обвиняется в получении взятки.
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

По официальным данным, озвученным в суде, ему вменяется получение взятки в размере 200 тысяч долларов от бизнесмена Дмитрия Смычковского, объявленного в международный розыск. В декабре прошлого года Лефортовский районный суд столицы выдал санкцию на арест Крамаренко по делу о взятке, которую он получил, по версии следствия, от приближенных к "вору в законе" Шакро Молодому.

Мосгорсуд решение суда первой инстанции оставил без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. По ходатайству обвиняемого, рассмотрение апелляционной жалобы на избрание ему меры пресечения проходило без его участия. В своей жалобе Крамаренко попросил отправить его под домашний арест.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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Адвокат, выступая в суде, напомнил, что его подзащитный  обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 6 статьи 290 УК РФ "взятка в особо крупном размере", и у него якобы нет оснований скрываться от следственных органов. Но по убеждению следователя, обвиняемый, находясь дома, попытается помешать расследованию дела.

Прокурор в ходе прений сторон заявил, что решение суда первой инстанции законно и обосновано.

Напомним, Крамаренко проходит по делу о коррупции высокопоставленных сотрудников СКР - экс-главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова.

Крамаренко, после службы в СК работал  в службе безопасности "Роснефти" и сначала проходил по делу как свидетель. Но затем следователи ФСБ посчитали, что он также причастен к сделке с Захарием Калашовым.

По версии следствия, Крамаренко вместе с другими высокопоставленными сотрудниками СК получил взятку от людей из окружения Шакро Молодого за смягчение обвинения другому "авторитету" - Андрею Кочуйкову по кличке Итальянец.

Дело в отношении Никандрова и Ламонова было выделено в отдельное производство, а уголовное дело Максименко уже рассматривается в Мосгорсуде.

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