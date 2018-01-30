Олег Знарок: Обыграли белорусов на мастерстве

Новости

Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика российским Су-27 23:44
Видео: В прямом эфире на радио подрались Сванидзе и Шевченко 23:36
За долги в украинском Славутиче отрезали газоснабжение 23:10
Де Мистура поблагодарил Россию за организацию сирийского конгресса в Сочи 23:05
В Орле убийца ветерана получил 15 лет колонии 23:03
Кирилл Капризов: Получил от игры удовольствие 22:21
Радикал на Украине бросил дымовую шашку в слушателей лекции о Холокосте 22:15
Партнеры по "Северному потоку - 2" вложили в 2017 г. в проект 3 млрд евро 22:14
Еще один актер мюзикла "Хор", Марк Саллинг, покончил с собой 22:07
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2017 году 21:58
СК выяснит причину обрушения лесов в пешеходном переходе Москвы 21:55
Посол Анатолий Антонов: США совершили очередной выпад против России 21:44
Экс-пассия Канье Уэста появилась на публике после уменьшения груди 21:29
У побережья Франции с борта своей яхты пропал бизнесмен 21:17
Минфин США обсудит с конгрессменами закрытую часть "кремлевского доклада" 21:05
Власти Москвы уточнили причину обрушения в переходе на улице 1905 года 20:53
Собянин объявил о служебном расследовании по обрушению лесов 20:44
Хрипун: Пострадавшие при обрушении строительных лесов госпитализированы 20:40
СМИ: Телохранитель Макрона назвал его грубым словом 20:27
Суд запретил строить многоэтажки на землях Херсонеса 20:27
В Москве при обрушении строительных лесов в метро ранено пятеро 20:17
В подземном переходе на улице 1905 года обрушились строительные леса 20:11
Кенгуру, врезавшийся на лету в велосипедистку, попал на видео 19:57
Звезда "Рассказа служанки" сыграет звезду панк-рока 19:52
В Норвегии нашли уникальную шахматную фигуру XIII века 19:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
30.01.2018 22:38
Рубрика: Спорт

Олег Знарок: Обыграли белорусов на мастерстве

Текст: Илья Соболев
Главный тренер российской сборной Олег Знарок прокомментировал победу своих подопечных в выставочном матче против команды Белоруссии (3:0).

Олег Знарок: За два дня мы проделали много работы. Не хватало свежести, но мы были к этому готовы. Одержали победу на мастерстве. Что-то понравилось, что-то нет.

Сергей Мозякин сегодня был блуждающим форвардом, побывал во всех звеньях. Как считаете, он где-то себя нашел?

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
Кирилл Капризов: Получил от игры удовольствие

Олег Знарок: Мы, естественно, в первую очередь, ждем от него игры в большинстве. И чтобы он был не холодный, мы переговорили, но попробовали его 13-м, блуждающим. Чтобы он был готов к большинству.

Что скажете по игре в большинстве?

Олег Знарок: Мы сегодня впервые посвятили утреннюю тренировку этому компоненту. Естественно, хочется, чтобы было лучше. Потому что это основное, что будет влиять на результат.

Со стороны кажется, что Кошечкин вышел на первое место в бригаде вратарей. Это действительно так?

Олег Знарок: Он хорошо готовится, подготовлен неплохо. Смотрели последние игры КХЛ. Хорошее у него движение.

Вам понятно, кто будет первым номером на Олимпиаде?

Олег Знарок: Мне-то понятно. Но я вам не скажу.

Кто сыграет на воротах со "Спартаком"?

Олег Знарок: Со "Спартаком" сыграет Сорокин.

Травмированный Хафизуллин в этом матче выйдет?

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Ковальчук: Только хоккейное "золото" скрасит впечатление от Олимпиады

Олег Знарок: Нет. Пока лечится.

Вопрос от белорусских журналистов. Насколько достойный был у вас сегодня соперник?

Олег Знарок: Команда у них хорошая. Движение у них хорошее. Они наверно не бегали, как мы вчера. Белорусы всегда были хорошей командой, соперником, который упирается.

Какой вообще настрой в сборной с учетом последних событий вокруг российских спортсменов?

Олег Знарок: Команда настроена. Когда объявили, что не смогут поехать пять человек, у ребят даже слезы были. Переживали за тех, кто не поедет. Мы раззадорены. 

Главное сегодня

В Москве при обрушении строительных лесов в метро ранено пятеро
Путин призвал не превращать спорт в задний двор внутриполитической кухни
Премьер Бельгии: Евросоюз не поддержит усиление санкций против России
В Сочи начался Конгресс сирийского национального диалога
Минфин США представил Конгрессу "кремлевский доклад"