Олег Знарок: Обыграли белорусов на мастерстве

Олег Знарок: За два дня мы проделали много работы. Не хватало свежести, но мы были к этому готовы. Одержали победу на мастерстве. Что-то понравилось, что-то нет.

Сергей Мозякин сегодня был блуждающим форвардом, побывал во всех звеньях. Как считаете, он где-то себя нашел?

Олег Знарок: Мы, естественно, в первую очередь, ждем от него игры в большинстве. И чтобы он был не холодный, мы переговорили, но попробовали его 13-м, блуждающим. Чтобы он был готов к большинству.

Что скажете по игре в большинстве?

Олег Знарок: Мы сегодня впервые посвятили утреннюю тренировку этому компоненту. Естественно, хочется, чтобы было лучше. Потому что это основное, что будет влиять на результат.

Со стороны кажется, что Кошечкин вышел на первое место в бригаде вратарей. Это действительно так?

Олег Знарок: Он хорошо готовится, подготовлен неплохо. Смотрели последние игры КХЛ. Хорошее у него движение.

Вам понятно, кто будет первым номером на Олимпиаде?

Олег Знарок: Мне-то понятно. Но я вам не скажу.

Кто сыграет на воротах со "Спартаком"?

Олег Знарок: Со "Спартаком" сыграет Сорокин.

Травмированный Хафизуллин в этом матче выйдет?

Олег Знарок: Нет. Пока лечится.

Вопрос от белорусских журналистов. Насколько достойный был у вас сегодня соперник?

Олег Знарок: Команда у них хорошая. Движение у них хорошее. Они наверно не бегали, как мы вчера. Белорусы всегда были хорошей командой, соперником, который упирается.

Какой вообще настрой в сборной с учетом последних событий вокруг российских спортсменов?

Олег Знарок: Команда настроена. Когда объявили, что не смогут поехать пять человек, у ребят даже слезы были. Переживали за тех, кто не поедет. Мы раззадорены.