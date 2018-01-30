Столичные следователи объявили о том, что завершили работу по громкому уголовному делу - драке с погибшими и ранеными на одном из крупнейших московских кладбищ.

На скамью подсудимых сядет рекордное количество обвиняемых - 17 человек. Но и эта цифра не окончательная - еще несколько граждан числятся в розыске. Это означает, что дело о драке на Хованском кладбище полностью не закончено.

Напомним, 14 мая 2016 года в самый разгар дня, когда на кладбище было немало горожан, началась массовая драка кладбищенских рабочих и неизвестных, подъехавших на машинах прямо к воротам некрополя. А потом прозвучали и выстрелы. Итог - в драке и перестрелке у центрального входа на Хованское кладбище три человека погибли и более тридцати получили телесные повреждения. Кто-то из пострадавших надолго попал в больницу, а кто-то отделался синяками и царапинами.

Расследованием дикого случая занималось Главное следственное управление СК России по Москве именно из-за того, что речь шла о массовых беспорядках. В зависимости от роли каждого из фигурантов уголовного дела они обвиняются в целом списке серьезных преступлений: в организации массовых беспорядков, участии в массовых беспорядках, причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух человек, превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель СК Светлана Петренко:

- Благодаря кропотливой работе следователей ГСУ СК РФ по Москве удалось восстановить полную картину произошедших событий. Следователи выяснили, что граждане Чабуев - начальник территориального отделения ритуального обслуживания N 3 ГБУ Москвы "Ритуал", и Бочарников организовали массовые беспорядки. Их цель была проста: силой вытеснить трудовых мигрантов - граждан Таджикистана с территории кладбища.

Но вину свою признали единицы. В ходе расследования уголовного дела один из участников массовых беспорядков Сергей Ульихин признал вину полностью и дал показания, изобличающие других соучастников преступлений. Другой участник - Владимир Колесников - признал вину частично.

Расследование дела представляло особую сложность из-за большого объема работ и количества экспертиз

По словам Светланы Петренко, это расследование уголовного дела представляло особую сложность. Объем всевозможных следственных и процессуальных действий был просто гигантский. А еще по делу пришлось провести очень много судебных экспертиз. В их числе баллистические, медико-криминалистические, портретные, молекулярно-генетические, дактилоскопические и другие.

В СК уверены, что следствием собрана достаточная доказательственная база, которую суд признает. Уголовное дело уже изучили в прокуратуре и согласны с обвинительным заключением. Это означает, что в самое ближайшее время многотомное дело будет направлено в суд

А что касается остальных участников массовых беспорядков, которые успели сбежать и объявлены в международный розыск, то их уголовные дела выделены в отдельное производство.