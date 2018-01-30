В Москве при обрушении строительных лесов в метро ранено пятеро

В Москве по меньшей мере пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в переходе у станции метро "Улица 1905 года".

"В подземном переходе на Пресненском Валу произошло обрушение строительных лесов на площади 50 квадратных метров. Пострадали четыре человека", - цитирует ТАСС представителя экстренных городских служб. Следом агентство "Москва" сообщило уже о пяти раненых.

По сведениям "Интерфакса", обрушение конструкций произошло на выходе из станции в подземном переходе.

Городские службы, полицейские и спасатели находятся на месте. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.