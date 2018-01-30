СК: Замерзший насмерть водитель в Удмуртии застрял на нечищеной дороге

Новости

В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 13 человек 02:03
Обвиненный в терроризме британец хотел убить мэра Лондона 01:58
В Перу грузовик нанес урон охраняемым ЮНЕСКО линиям Наска 01:50
На Гавайях уволили предупредившего о "реальной" ракетной атаке 01:36
При нападении на турецкий конвой в Идлибе погиб один человек 01:19
В США назвали конечную цель антироссийских санкций 00:50
Лаврентьев выразил надежду на стабилизацию ситуации на севере Сирии 00:21
МИД: В Сочи составлен список членов конституционной комиссии для Сирии 30.01.2018
Опубликовано видео перехвата самолета-разведчика США российским Су-27 30.01.2018
Видео: В прямом эфире на радио подрались Сванидзе и Шевченко 30.01.2018
За долги в украинском Славутиче отрезали газоснабжение 30.01.2018
Де Мистура поблагодарил Россию за организацию сирийского конгресса в Сочи 30.01.2018
В Орле убийца ветерана получил 15 лет колонии 30.01.2018
Радикал на Украине бросил дымовую шашку в слушателей лекции о Холокосте 30.01.2018
Партнеры по "Северному потоку - 2" вложили в 2017 г. в проект 3 млрд евро 30.01.2018
Еще один актер мюзикла "Хор", Марк Саллинг, покончил с собой 30.01.2018
Названы самые угоняемые автомобили в России в 2017 году 30.01.2018
СК выяснит причину обрушения лесов в пешеходном переходе Москвы 30.01.2018
Посол Анатолий Антонов: США совершили очередной выпад против России 30.01.2018
Экс-пассия Канье Уэста появилась на публике после уменьшения груди 30.01.2018
У побережья Франции с борта своей яхты пропал бизнесмен 30.01.2018
Минфин США обсудит с конгрессменами закрытую часть "кремлевского доклада" 30.01.2018
Власти Москвы уточнили причину обрушения в переходе на улице 1905 года 30.01.2018
Собянин объявил о служебном расследовании по обрушению лесов 30.01.2018
Хрипун: Пострадавшие при обрушении строительных лесов госпитализированы 30.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
В "РГ" обсудят возможные сюрпризы в 2018 году в экономике РФ
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
Тест: Справитесь ли вы с оформлением ДТП без вызова ГИБДД?
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
В "РГ" подведут итоги первого года программы "Дальневосточный гектар"
30.01.2018 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК: Замерзший насмерть водитель в Удмуртии застрял на нечищеной дороге

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

Следователи начали проверку по факту смерти 63-летнего автомобилиста, который замерз на полевой дороге в Завьяловском районе Удмуртии. Как оказалось, трасса, по которой он ехал, была нечищеной, из-за чего мужчина застрял и не смог выбраться, сообщили в СУ СКР по республике.

Фото: Валерий Горелых/Пресс-служба МВД по Свердловской области
Свердловские полицейские помогли замерзавшему на трассе дальнобойщику

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, мужчина перестал выходить на связь вечером 28 января. До этого он позвонил родным и сообщил, что застрял на дороге. После звонка супруги на его поиски отправился спасательный отряд, но автомобилиста нашли мертвым.

Поисковики сообщили, что всего в паре километров от трагедии был поселок Первомайский. Следователи также говорят о том, что вблизи был еще один населенный пункт - село Позимь. Знал ли об этом застрявший на дороге автомобилист - неизвестно. По предварительным данным, он страдал гипертонией, и на холоде у него мог случиться приступ.

Главное сегодня

СК выяснит причину обрушения лесов в пешеходном переходе Москвы
Минфин США обсудит с конгрессменами закрытую часть "кремлевского доклада"
Путин призвал не превращать спорт в задний двор внутриполитической кухни
Сирийский конгресс в Сочи завершился принятием трех документов
Премьер Бельгии: Евросоюз не поддержит усиление санкций против России