СК: Замерзший насмерть водитель в Удмуртии застрял на нечищеной дороге

Следователи начали проверку по факту смерти 63-летнего автомобилиста, который замерз на полевой дороге в Завьяловском районе Удмуртии. Как оказалось, трасса, по которой он ехал, была нечищеной, из-за чего мужчина застрял и не смог выбраться, сообщили в СУ СКР по республике.

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, мужчина перестал выходить на связь вечером 28 января. До этого он позвонил родным и сообщил, что застрял на дороге. После звонка супруги на его поиски отправился спасательный отряд, но автомобилиста нашли мертвым.

Поисковики сообщили, что всего в паре километров от трагедии был поселок Первомайский. Следователи также говорят о том, что вблизи был еще один населенный пункт - село Позимь. Знал ли об этом застрявший на дороге автомобилист - неизвестно. По предварительным данным, он страдал гипертонией, и на холоде у него мог случиться приступ.