Отнимать маршруты у частных перевозчиков будут за неисполнение соцобязательств. На это решение местных властей повлиял резонансный случай, когда омичке пришлось в 35-градусный мороз добираться пешком до своей деревни почти 8 километров. Девушка не дождалась рейсового автобуса, а попутная маршрутка довезла ее только до поселка Андреевка. В результате она два часа шла до дома, ее госпитализировали с обморожениями ног 2-й степени.

В деревню 18 Партсъезд муниципальные автобусы перестали ходить еще с лета прошлого года из-за разбитой дороги, которую местные власти не могут отремонтировать уже нескольких лет. Проехать по ней можно только зимой - когда лежит снег. В январе минтранс региона заключил временный договор на транспортное обслуживание деревень Андреевского сельского поселения с частным перевозчиком. Маршрутки должны были возить пассажиров до наступления тепла. Однако по словам местных жителей до деревень "Газели" добираются далеко не всегда. Везти по одному пассажиру в удаленные от трассы села водителям невыгодно.

Правоохранительным органам непросто будет найти водителя маршрутки, который высадил Ангелину. "Газель" не была подключена к системе ГЛОНАСС.

В правительстве региона заявили, что наведут порядок в организации сельских перевозок и привлекут недобросовестных предпринимателей к ответственности.

- Если выяснится, что перевозчики не выполняют взятые на себя социальные обязательства, то мы будем забирать у них маршрутные карты и свидетельства, - рассказал руководитель департамента транспорта региона Алексей Лазуткин.

Остается непонятным, кто придет на замену предпринимателям-нарушителям. В Омской области частные перевозчики отказываются от конкурсов, так как выставленные на торги маршруты считают нерентабельными. В результате жители сел оказываются заложниками дележа "тендерного пирога" пассажирских перевозок.