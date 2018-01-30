В деревню 18 Партсъезд муниципальные автобусы перестали ходить еще с лета прошлого года из-за разбитой дороги, которую местные власти не могут отремонтировать уже нескольких лет. Проехать по ней можно только зимой - когда лежит снег. В январе минтранс региона заключил временный договор на транспортное обслуживание деревень Андреевского сельского поселения с частным перевозчиком. Маршрутки должны были возить пассажиров до наступления тепла. Однако по словам местных жителей до деревень "Газели" добираются далеко не всегда. Везти по одному пассажиру в удаленные от трассы села водителям невыгодно.
Правоохранительным органам непросто будет найти водителя маршрутки, который высадил Ангелину. "Газель" не была подключена к системе ГЛОНАСС.
В правительстве региона заявили, что наведут порядок в организации сельских перевозок и привлекут недобросовестных предпринимателей к ответственности.
- Если выяснится, что перевозчики не выполняют взятые на себя социальные обязательства, то мы будем забирать у них маршрутные карты и свидетельства, - рассказал руководитель департамента транспорта региона Алексей Лазуткин.
Остается непонятным, кто придет на замену предпринимателям-нарушителям. В Омской области частные перевозчики отказываются от конкурсов, так как выставленные на торги маршруты считают нерентабельными. В результате жители сел оказываются заложниками дележа "тендерного пирога" пассажирских перевозок.