Де Мистура поблагодарил Россию за организацию сирийского конгресса в Сочи

Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура выступил с заключительным словом на Конгрессе сирийского национального диалога, прошедшего в Олимпийской деревне Сочи 29-30 января.

"Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за то, что пригласила меня, в том числе от лица Ирана и Турции, принять участие в конгрессе, призванном содействовать женевскому процессу. Обсуждение сегодня было напряженным, но это нормально для демократической обстановки", - сказал он.

Также де Мистура выразил уверенность, что ООН самым тщательным образом рассмотрит документы, принятые сирийцами в ходе конгресса в Сочи.

Дискуссия на сегодняшнем форуме продолжалась более семи часов. В результате были приняты заявление о восстановлении Сирии на принципах невмешательства извне, а также - решение сформировать конституционный комитет для разработки нового основного закона Сирии. В комитет должны войти 168 человек от самых разных сирийских политических движений.