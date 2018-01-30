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30.01.2018 23:05
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

Де Мистура поблагодарил Россию за организацию сирийского конгресса в Сочи

Текст: Константин Волков (Сочи)
Спецпосланник генсека ООН Стаффан де Мистура выступил с заключительным словом на Конгрессе сирийского национального диалога, прошедшего в Олимпийской деревне Сочи 29-30 января.

"Хочу поблагодарить Российскую Федерацию за то, что пригласила меня, в том числе от лица Ирана и Турции, принять участие в конгрессе, призванном содействовать женевскому процессу. Обсуждение сегодня было напряженным, но это нормально для демократической обстановки", - сказал он.
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Также де Мистура выразил уверенность, что ООН самым тщательным образом рассмотрит документы, принятые сирийцами в ходе конгресса в Сочи.

Дискуссия на сегодняшнем форуме продолжалась более семи часов. В результате были приняты заявление о восстановлении Сирии на принципах невмешательства извне, а также - решение сформировать конституционный комитет для разработки нового основного закона Сирии. В комитет должны войти 168 человек от самых разных сирийских политических движений.

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