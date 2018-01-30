Оппоненты Меркель приедут в Крым обсудить отмену санкций

Крым впервые посетит официальная делегация депутатов из трех земельных парламентов Германии, которые подхватили инициативу народных дипломатов из двух стран об отмене санкций в отношении России и признания на международном уровне возвращения Крыма в состав РФ. Об этом сообщил РИА Новости заместитель председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям, глава немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

Полуостров с 3 по 9 февраля посетят депутаты региональных парламентов ФРГ Берлина, Бранденбурга и Рейн-Вестфалии, представляющие партию оппонентов канцлера Ангелы Меркель "Альтернатива для Германии".

- Уровень этих депутатов достаточно высокий, - рассказал Юрий Гемпель. - Это серьезная делегация, учитывая, что их партия имеет много мест в бундестаге. Есть партийная дисциплина, и решение приехать в Крым у них обсуждалось на высоком партийном уровне. Мы вышли за рамки народной дипломатии, поскольку к нам приезжает уже парламентская делегация. Это знаковое событие.

Немецкие политики смогут своими глазами увидеть, как изменился полуостров за время нахождения в составе России, в том числе познакомятся с одним из знаковых объектов - новым терминалом международного аэропорта Симферополь. В программе визита также - встреча с главой РК и председателем Госсовета, представителями национально-культурных объединений Крыма, возложение цветов к памятникам времен войны, посещение достопримечательностей полуострова и знакомство с работой агропредприятий.

- Будут обсуждаться вопросы снятия санкций с Российской Федерации, признания Крыма, развития партнерских отношений, - подчеркнул Гемпель. - После этой делегации к нам планируют приехать депутаты из Бундестага от партии "Альтернатива для Германии".