В Екатеринбурге более 300 человек эвакуировали из спортивных центров

В Екатеринбурге более 300 человек пришлось эвакуировать правоохранительным органам из трех крупных спортивных объектов.

"Накануне вечером в адрес силовиков пришло электронное письмо криминального содержания. Пришлось потревожить и попросить выйти на улицу 70 сотрудников и посетителей из дворца спорта "Уралец", 150 человек - из "Калининца", и 115 - из Верх-Исетского оздоровительного центра. В ДИВСе эвакуация не потребовалась", - сообщил по итогам проверки пресс-секретарь главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские и саперы тщательно проверили все помещения зданий и прилегающую территорию. "Реальной угрозы спортивным объектам и людям не было. Никаких опасных предметов не обнаружено. Органы внутренних дел в ближайшее время примут соответствующее процессуальное решение по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", - подчеркнул полковник.

Между тем, подозреваемого в еще одном "минировании", которое также случилось накануне, уже вычислили и задержали: 62-летний безработный бомж признался, что сообщил о взрывном устройстве в городской больнице, чтобы отсрочить свою выписку. "Он приехал в Екатеринбург в конце прошлого года и бродяжничал. Чтобы было, где ночевать, он вызывал "скорую", которая отвозила его в больницы", - рассказали в пресс-службе городского управления МВД. В отношении бездомного возбуждено уголовное дело.