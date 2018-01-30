Уральского егеря освободили от наказания за восстановленную дорогу

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда поставила точку в нашумевшем деле егеря Ихтиандра Шарипова, с которого взыскали 2,5 миллиона рублей за самовольную постройку дороги, проложенной вскладчину с охотниками через трясину. Решение суда первой инстанции в части суровых требований к егерю отменено в полном объеме, сообщили во вторник в судебной инстанции.

Как и предполагала "РГ", за две недели, прошедшие с прошлого заседания суда, Ихтиандр Шарипов решил отказался от мирового соглашения с курганским управлением Россельхознадзора, по которому его освобождали от неподъемного штрафа с условием проведения рекультивации поврежденных земель. Заседание началось с соответствующего заявления Ихтиандра, после чего суд приступил к рассмотрению дела по существу и начал вновь исследовать все обстоятельства дела.

Мотивировочная часть судебного решения, в которой суд изложит свои доводы в пользу отмены предыдущего вердикта своих коллег, еще не готова. Однако в ходе заседания очень внимательно исследовался вопрос о принадлежности заболоченного участка местности, по которому Ихтиандр "со товарищи" отсыпал дорогу, именно к землям сельскохозяйственного назначения. И по всей видимости, возможность выращивания урожая "на болотных кочках" вызвала у суда сомнения.

- Решение вступило в законную силу с момента оглашения, - сообщила по итогам заседания руководитель пресс-службы суда Евгения Нациевская. - Это значит, что требования Россельхознадзора о взыскании с Шарипова миллионного штрафа и наложение обязанности по рекультивации земель, удовлетворенные Кунашакским районным судом 5 октября прошлого года, сняты в полном объеме. Впрочем, истец еще имеет возможность обратиться с кассационной жалобой в президиум Челябинского областного суда. И при наличии достаточных основания она будет рассмотрена.

Так или иначе, Ихтиандр, за судьбой которого последние несколько месяцев напряженно следила вся страна, вышел из суда "налегке" - без штрафа и нелепой обязанности рекультивировать болото. По всей видимости,настроившись на затяжную борьбу, такой легкой победы егерь не ожидал. И в первые минуты даже не мог найти слов - нахлынули чувства. А когда заговорил, ограничился коротким: "Конечно же я рад!"