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30.01.2018 10:48
Рубрика: Общество

Опубликован самый детальный снимок урагана на Юпитере

Текст: Александр Гавриленко
Фото: space.com Фото: space.com
Фото: space.com

NASA опубликовало снимок мощнейшей газовой бури на Юпитере, которая бушует на планете вот уже несколько месяцев. Снимки в сверхвысоком разрешении делает зонд Juno, находящийся на высокоэллиптической орбите планеты. Раз в 55 дней он максимально приближается к верхним слоям атмосферы Опубликованное накануне фото было сделано 16 декабря 2017 года, во время самого последнего приближения.

Фото: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt/Sean Doran
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В момент съемки зонд находился примерно в 8 787 километрах над вершинами вулканического облака, сообщает научный портал Space.com. Из-за ракурса многие пользователи интернета подумали, что это юг планеты, хотя на самом деле эпицентр бури находится примерно на 38 градусах северной широты.

Стоит добавить, что это не оригинальный снимок NASA. Сначала он был обработан в графическом редакторе ученым-любителем Бьорном Йонссоном. Чтобы улучшить качество снимка, он увеличил контрастность и насыщенность цвета, а также искусственно повысил четкость на нескольких участках.

Как известно, NASA выкладывает снимки в открытом доступе, и любой желающий может пользоваться ими. Это позволяет любителям космоса по всему миру экспериментировать с изображениями, улучшать их качество, делать коллажи и так далее.

Миссия Juno обошлась космическому агентству в 1,1 миллиарда долларов, она была запущена в августе 2011 года и прибыла на Юпитер 4 июля 2016-го.

Космический аппарат изучает структуру, состав и гравитационные и магнитные поля Юпитера. Эти данные должны помочь ученым лучше понять, как живет эта огромная планета, какую роль она сыграла в образовании Солнечной системы и нашей планеты. Данные с Юпитера регулярно присылаются на Землю, ученые накапливают огромный массив данных, который уже сейчас анализируется в беспрерывном режиме.

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