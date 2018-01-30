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Дмитрий Сорокин, член-корреспондент РАН, экономист:

Лишь треть россиян едут за лучшей жизнью в Москву и Петербург, пишет "Российская газета". Люди из северных и центральных регионов обживают Черноморское побережье, Сочи и Краснодар. Среди новых центров притяжения социологи также отмечают Новосибирскую, Тюменскую, Воронежскую и Ярославскую области.

Хочу отметить, что наши граждане переселяются в те города, где появляются новые центры экономической активности. В том числе это можно сказать и о востоке нашей страны. Видимо, похожая ситуация происходит и на юге, где возрастают потребности в кадрах для гостиничного, ресторанного бизнеса, сельского хозяйства и пищевого производства. Это, безусловно, хорошая статистика.

Даже если население перемещается в черноморские города ради смены климатической зоны, совершая какие-то инвестиционные вложения: покупают там землю и квартиру, это тоже положительный показатель.

Фото: Сергей Михеев
В какие города едут внутренние мигранты

Однако же чаще всего россияне переселяются в другие регионы, потому как привязаны к ним работой. Хотя в Москве и Санкт-Петербурге образование более качественное. Да и с последующим послевузовским трудоустройством, как мне кажется, легче, чем в других городах. Но, безусловно, есть и исключения. В списке нестоличных городов, куда едут жить, чтобы учиться, к примеру, Новосибирск - это достаточно мощный научный образовательный центр. Так было и в советское время: в Новосибирск ехали из Петербурга и из Москвы изучать физику и математику. Там была мощная математическая школа. Ну и экономисты, конечно, тоже приезжали туда грызть гранит науки.

Впрочем, у нас есть города и регионы с острым кадровым дефицитом узких и рабочих специальностей. Хотя о недостатке рабочей силы в целом в стране говорить не приходится. С этой точки зрения, у нас все в порядке. Скорее проблема в так называемой структурной недостаточности: условно говоря, в Москве большая конкуренция на рынке труда среди экономистов, юристов или политтехнологов, но вы не найдете хорошего сварщика или высококвалифицированного слесаря.

Если бы меня спросили, в какой город я бы уехал из Москвы, не будь привязан к работе, я бы с лету не ответил. Зато мой девятнадцатилетний сын, студент второго курса, кроме шуток, уехал бы в Сыктывкар. Если бы, конечно, ему предложили бы лучшие условия, чем в Москве. Зная его установку на более высокий доход, его не испугают и погодные условия - климат в столице Коми все-таки северный, суровый. Но не страшно, на работу на машине бы ездил. От подъезда до подъезда. К сожалению, стоящие бонусы, чтобы жить в любимом городе, могут предложить только узкоспециализированному работнику. Но ведь кто знает, может, у сына все сложится, он как раз собирается специализироваться в энергетике.

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