Таможенники будут штрафовать водителей в припограничных регионах

Сотрудники таможни будут штрафовать водителей машин, которые отказались остановиться для досмотра по их требованию.

Получить штраф на дороге теперь можно не только за нарушение правил ПДД. Фото: РИА Новости

Законопроект о распространении действия статьи 12.25 КоАП ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства") на должностных лиц таможенных органов и водителей внесен в Госдуму, сообщается на официальном интернет-ресурсе правительства России.

Речь идет о транспортных средствах в приграничных регионах России, говорится в сообщении, а останавливают их для проверки перевозимых товаров и документов на них. За неподчинение водителю будет грозить штраф от 500 до 800 рублей. Также законопроект предусматривает наделение должностных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.

Ранее в 2017 году таможенные органы были наделены правом самостоятельно останавливать отдельные категории транспортных средств в приграничных регионах России для проверки соблюдения таможенного законодательства, товаров и документов на них. Одновременно была введена обязанность водителей соблюдать требование об остановке и предъявлять находящиеся в машине товары к досмотру.

Вчера же на сайте правительства появилось сообщение, что лицензионный контроль будет проводиться на основе риск-ориентированного подхода. В Госдуму внесен законопроект об этом.

Таможенники уже могут останавливать машины без участия сотрудников ГИБДД, теперь выпишут и штраф

Когда закон будет принят, он поможет повысить прозрачность плановых проверок при проведении лицензионного контроля. Предлагаются также дополнительные меры для снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении.

Порядок проведения лицензионного контроля будет установлен специальным положением. А перечень видов регионального государственного контроля, в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, будет устанавливаться высшими исполнительными органами государственной власти регионов.

Питание

Включите Гейгера

Питание для участников массовых мероприятий будут проверять на радиоактивное загрязнение. Законопроект об этом представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К массовым мероприятиям отнесены спортивно-массовые, общественно-политические, культурно-массовые, религиозные и другие мероприятия с числом участников более трехсот человек.

Индивидуальные предприниматели и юрлица, которые обеспечивают питание и проживание, должны будут проверить сотрудников на кишечные инфекции не ранее чем за две недели до начала мероприятия. А в регионе особое внимание будут уделять объектам окружающей среды - воде, почве, воздуху, радиационной обстановке.