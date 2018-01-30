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Рубрика: Власть

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Таможенники будут штрафовать водителей в припограничных регионах
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7483 (20)
Сотрудники таможни будут штрафовать водителей машин, которые отказались остановиться для досмотра по их требованию.
Получить штраф на дороге теперь можно не только за нарушение правил ПДД. Фото: РИА Новости Получить штраф на дороге теперь можно не только за нарушение правил ПДД. Фото: РИА Новости
Получить штраф на дороге теперь можно не только за нарушение правил ПДД. Фото: РИА Новости

Законопроект о распространении действия статьи 12.25 КоАП ("Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства") на должностных лиц таможенных органов и водителей внесен в Госдуму, сообщается на официальном интернет-ресурсе правительства России.

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Речь идет о транспортных средствах в приграничных регионах России, говорится в сообщении, а останавливают их для проверки перевозимых товаров и документов на них. За неподчинение водителю будет грозить штраф от 500 до 800 рублей. Также законопроект предусматривает наделение должностных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в этой сфере.

Ранее в 2017 году таможенные органы были наделены правом самостоятельно останавливать отдельные категории транспортных средств в приграничных регионах России для проверки соблюдения таможенного законодательства, товаров и документов на них. Одновременно была введена обязанность водителей соблюдать требование об остановке и предъявлять находящиеся в машине товары к досмотру.

Вчера же на сайте правительства появилось сообщение, что лицензионный контроль будет проводиться на основе риск-ориентированного подхода. В Госдуму внесен законопроект об этом.

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Когда закон будет принят, он поможет повысить прозрачность плановых проверок при проведении лицензионного контроля. Предлагаются также дополнительные меры для снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, говорится в сообщении.

Порядок проведения лицензионного контроля будет установлен специальным положением. А перечень видов регионального государственного контроля, в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, будет устанавливаться высшими исполнительными органами государственной власти регионов.

Питание

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Питание для участников массовых мероприятий будут проверять на радиоактивное загрязнение. Законопроект об этом представлен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

К массовым мероприятиям отнесены спортивно-массовые, общественно-политические, культурно-массовые, религиозные и другие мероприятия с числом участников более трехсот человек.

Индивидуальные предприниматели и юрлица, которые обеспечивают питание и проживание, должны будут проверить сотрудников на кишечные инфекции не ранее чем за две недели до начала мероприятия. А в регионе особое внимание будут уделять объектам окружающей среды - воде, почве, воздуху, радиационной обстановке.

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