2 февраля в России будут отмечать 75-летие победы в Сталинградской битве. Корреспондент "РГ" встретился с волгоградкой, которая 10-летней девочкой выживала в огненном Сталинграде.

... Тамара Васильевна Колбасина запомнила 23 августа 1942 года - черная дата в истории города. Хотя это было солнечное воскресенье.

- Мы с моей соседкой Раей сходили отоварить карточки в Дом грузчиков. В авоське у меня была тяжелая буханка, - рассказывает Тамара Васильевна. - А сверху пролетела "Рама". Они с июля над городом появлялись. ("Рамой" у нас называли немецкий самолет-разведчик "Фокке-Вульф" FW-189. Немцы звали свой самолет "Филин", или "Летающий глаз". - От ред.). Он был предвестником беды. Все знали, что после пролета "Рамы" налетят "Юнкерсы" с бомбами. Или начнется артобстрел.

Но на этот раз с неба посыпались листовки. Их нельзя было поднимать - специальные люди в повязках ходили и собирали их. Но я взяла одну: "Не сопротивляйтесь немецким войскам. Будете вознаграждены". И тут Рая предложила возвращаться наперегонки. Она была постарше и, видимо, поумнее, потому что предложила мне бежать по более длинной дороге. А я и согласилась.

Когда Тома бежала по улице Баррикадной, то услышала нарастающий гул. Вскоре солнце заслонили низко летящие самолеты. Даже кресты были видны на крыльях. Шли так кучно, что девочка удивилась, как они друг друга не задевают. Кто-то крикнул: "Ложись!". Прогремели взрывы - началась бомбардировка. Первая в Сталинграде. И самая ужасная. В тот день погибли 40 тысяч человек.

Тамара сжалась в клубок и закрыла голову ковригой. И... начала молиться. Но откуда советской школьнице, дочери учителя, знать молитвы? Поэтому Колбасина твердила, что в голову пришло: "Матушка владычица морская, спаси!" И так без остановки. Сверху сыпались осколки кирпича и стекла. Голые плечи ребенка стали такого же цвета, как ее красный сарафан. От крови.

- Кто-то поднял меня. "Жива!" - крикнул солдат с перевязанной головой. И он потащил меня в траншею. Там я потеряла сознание. Пришла в себя, когда какая-то женщина хлестала меня по щекам, - вспоминает Колбасина.

В первую же бомбардировку в Сталинграде погибли 40 тысяч человек

Бомбежки продолжались. Домой девочка попадет только через две ночи, когда ее уже будут считать мертвой. Еще долго в семье отмечали 25 августа как второй день рождения Тамары.

Глава семьи был мобилизован, домочадцы больше не увидят его. Все тяготы легли на плечи матери - Анны Ивановны, оставшейся с четырьмя детьми: Зиной, Васей, Тамарой и полуторагодовалой Алей. Все они прятались от бомб в выкопанном в земле убежище.

- Через некоторое время брат Вася научился распознавать по звуку, куда упадет снаряд: далеко или близко. Иногда немцы сбрасывали просто просверленные бочки - они издавали громкий вой. Очень пугали нас. Я пряталась к маме под пальто. Если убьют, так вместе. Мы с соседями договорились откапывать друг друга, если вдруг завалит. И как-то бомба разорвалась совсем рядом с нашим окопчиком. Мы чуть не задохнулись, но нас отрыли. А потом была еще одна воронка около нас. Как наступило затишье, Рая прибежала спросить, живы ли мы. Тут снова прилетели самолеты. Мама сказала ей, чтоб она прыгала к нам, но та отправилась к своим. Они погибли от прямого попадания, - Тамара Васильевна замолкает. Те картины и забыть нельзя, и вспоминать тяжко.

... - Ком! Вэк! - кричали немцы, отшвыривая доски, которыми был прикрыт лаз в бомбоубежище. Они искали прятавшихся солдат.

Население Сталинграда власть, как известно, не стала эвакуировать. Зато это попробовали сделать немцы. Возможно, чтобы избежать диверсий.

Краткие сборы. В избу вбежали два немца, один толкнул коробку с игрушками. Аля заплакала. Мать бросилась к малышке и случайно задела сапог солдата. Тот ответил автоматной очередью. Побелевшая от страха женщина упала на пол. К счастью, пули прошли мимо.

Колонну людей погнали на Калач. Но еще в городской черте конвоирам поступило какое-то распоряжение, и они куда-то удалились. Народ стал разбредаться: одни продолжили путь на Калач, другие вернулись домой. Колбасины пошли с основной массой, двинувшейся к станции Садовой. На склонах большого оврага (сейчас там дачи) сталинградцы рыли себе норы. Колбасины тоже выдолбили себе временное жилище.

- Немцы забирали девчат и молодых женщин. Моя сестра Зина была красивая. Мы ее накрывали тряпками, когда фашисты нас выгоняли из землянки. Да и маме было 37 лет, она лицо грязью мазала, - говорит Тамара Васильевна.

Так они и мыкались по землянкам всю осень и зиму.

Все знают о страданиях населения блокадного Ленинграда. Но в городе на Волге ситуация была еще хуже: там не было вовсе никакого снабжения. Сначала подъедали собственные припасы. Затем перешли на подножный корм: желуди, завязи тыкв. Когда разбомбили консервный завод, люди на руинах нашли немало жестяных банок с рыбой и мясной кашей. Воду приносили с Волги. На реке же обнаружили сгоревшую баржу с рожью. Конечно, зерно было обугленным, пахло гарью. Но выбора не было.

Праздник живота, если удавалось отрезать кусок от павшей лошади. Случалось, что и среди врагов попадались не потерявшие человеческие чувства. И они угощали детей конфетами и хлебом. Пока сами не начали голодать.

В конце января в землянку постучали. "Свои, откройте!" Было страшно. Ходили слухи, что всех, кто был в городе при немцах, расстреляют... Вошли советские солдаты. Они достали из карманов все, что у них было, и раздали детям. Тамаре достался кусок сахара. Самый сладкий в ее жизни.

До победы в Сталинградской битве оставались считаные дни.

Тамара Васильевна Колбасина навсегда запомнила лето 1942 года: черные страницы истории города. Фото: Роман Мерзляков

Кстати

Довоенные фотографии семьи Колбасиных уцелели буквально чудом. Их положили вместе с документами в деревянный чемодан и зарыли во дворе дома. Тогда так многие делали. Другие "клады" с посудой и прочими нужными в хозяйстве вещами кто-то откопал. А чемодан, где хранился семейный фотоархив, не нашли. И он долежал в земле до Победы.

Тамара Васильевна Колбасина навсегда запомнила лето 1942 года: черные страницы истории города.

Внимание

31 января в Волгограде на площади Павших бойцов прошла генрепетиция парада победы. Маршировали парадные расчеты из частей Южного военного округа, курсантов, кадетов, студентов, участников "Юнармии" и клубов ДОСААФ. В одном строю шли бойцы в современном снаряжении "Ратник" с "калашниковыми", с ППШ и в белых маскхалатах времен ВОВ. Сводный оркестр играл марши. В небе - вертолеты Ми-28, Ка-52, Ми-35, Ми-8, штурмовики "Грач", бомбардировщики Су-24М, истребители Су-34, Су-27 и Су-30М2. Колонну военной техники (зенитные комплексы, реактивные системы залпового огня, самоходная артиллерия) возглавил легендарный Т-34.

Подготовила Лариса Ионова