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31.01.2018 13:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске вынесли приговор по делу о смертельном "Боярышнике"

Текст: Надежда Столярчук

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 31-летнему местному жителю, изготовившему ядовитую жидкость, которая потом вошла в состав косметического средства "Боярышник" и стала причиной смерти 78 человек, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным следствия, осенью 2016 года мужчина приобрел метиловый спирт, который смешал с водой, отдушкой и красителями и сбыл под видом незамерзающей автомобильной стеклоотмывающей жидкости, несмотря на то, что ядовитое вещество метанол запрещен для использования производства автомобильной продукции.

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Позже, во время расследования массовой гибели жителей Иркутска от употребления косметического средства "Боярышник", выяснилось, что отрава была изготовлена на основе именно поддельной "незамерзайки", которую изготовителям продал подчиненный подсудимого.

В итоге мужчину признали виновным по части 1 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта) и части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также лишил права заниматься определенными видами деятельности, - рассказали в надзорном ведомстве.

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