В Иркутске вынесли приговор по делу о смертельном "Боярышнике"

Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор 31-летнему местному жителю, изготовившему ядовитую жидкость, которая потом вошла в состав косметического средства "Боярышник" и стала причиной смерти 78 человек, сообщили в прокуратуре Иркутской области.

По данным следствия, осенью 2016 года мужчина приобрел метиловый спирт, который смешал с водой, отдушкой и красителями и сбыл под видом незамерзающей автомобильной стеклоотмывающей жидкости, несмотря на то, что ядовитое вещество метанол запрещен для использования производства автомобильной продукции.

Позже, во время расследования массовой гибели жителей Иркутска от употребления косметического средства "Боярышник", выяснилось, что отрава была изготовлена на основе именно поддельной "незамерзайки", которую изготовителям продал подчиненный подсудимого.

В итоге мужчину признали виновным по части 1 статьи 234 УК РФ (незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта) и части 1 статьи 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей, а также лишил права заниматься определенными видами деятельности, - рассказали в надзорном ведомстве.