На Ставрополье завели дело по факту гибели 230 журавлей

Александровский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ставрополью завел уголовное дело по факту массовой гибели серых журавлей.

Как уже сообщалось, более 230 мертвых птиц 20 декабря 2017 года обнаружил на озере Соленом инспектор охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира минприроды края. Погибшие журавли занесены в Красную книгу Ставропольского края.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 249 УК РФ "Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия", - уточнили в пресс-службе Следственного управления СУ СКР по региону.

Химико-токсикологическое исследование показало, что в мертвых птицах присутствуют метаболиты бромосодержащих родентицидов, приведшие к их смерти.

Как установили следователи, птицы использовали в качестве корма растения с соседних полей, которые были обработаны препаратом против грызунов. Технология применения этого препарата была нарушена.

Ущерб государству оценивается в сумму свыше одного миллиона рублей. Расследование продолжается.